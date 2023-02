Biathlon-WM: Zwei DSV-Läufer überzeugen, Doll völlig von der Rolle

Von: Tobias Ruf

Teilen

Biathlon-WM: Justus Strelow traf im Sprint alle Scheiben. © picture alliance/dpa | Martin Schutt

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof wurde am Samstag fortgesetzt. Im deutschen Team gab es Licht und Schatten, Norwegen deklassierte das Feld.

Oberhof - Am dritten Wettkampftag der Biathlon-WM 2023 in Oberhof liefen die Herren ihren ersten Einzelwettkampf. Im Sprint gab es aus deutscher Sicht gemischte Gefühle, der Topfavorit kürte sich zum Weltmeister.

Johannes Kühn und Justus Strelow haben bei der Biathlon-WM in Oberhof die deutschen Fahnen im Sprint hochgehalten und sich gute Ausgangslagen für die Verfolgung am Sonntag geschaffen.

Biathlon-WM in Oberhof: Strelow zeigt hervorragendes Debüt

Kühn rief pünktlich zum Highlight seine bislang beste Saisonleistung ab und kam als bester DSV-Starter auf den achten Rang. Eine Strafrunde musste er drehen, läuferisch war er in gewohnt starker Verfassung.

Strelow lief bei seinem WM-Debüt ein sehr starkes Rennen. Der 26-Jährige traf bei zwei Schießeinlagen alle Scheiben, zeigte über die 10 Kilometer lange Strecke eine gute Leistung und wurde Zwölfter. Kühn und Strelow haben im Verfolger am Samstag eine gute Minute Rückstand auf Johannes Thingnes Boe.

Biathlon-WM: Doll schießt fünf Strafrunden, Norwegen zerlegt die Konkurrenz

Die WM-Krise von Benedikt Doll geht hingegen weiter. Nach seiner verpatzten Leistung in der Mixed-Staffel war der Schwarzwälder auch am Samstag von der Rolle. Er schoss fünf Strafrunden, hatte fast drei Minuten Rückstand und erreichte als 55. knapp die Verfolgung der Top 60. Roman Rees machte zwei Fehler und geht mit knapp zwei Minuten Rückstand in den Verfolger. David Zobel schoss ebenfalls zwei Strafrunden und hat keine Chance auf eine Top-Platzierung am Sonntag.

Mehr zum Thema Biathlon-WM 2023: Der Medaillenspiegel aus Oberhof

Bei dichtem Nebel in Oberhof ging Johannes Thingnes Boe als erster Läufer auf die Strecke und hielt dem Druck stand. Der Topfavorit schoss zwar eine Strafrunde, war läuferisch aber wieder in einer eigenen Liga und siegte vor seinem Bruder Tarjei, der fehlerfrei blieb. Norwegen deklassierte die internationale Konkurrenz. Sturla Holm Laegreid holte Bronze, Johannes Dale wurde Vierter und Vetle Sjaastad Christiansen kam als Sechster ins Ziel.

Biathlon-WM: Der Endstand im Ziel

1. Johannes Thingnes Boe (Norwegen) 23:21.7 / 1 Strafrunde 2. Tarjei Boe (Norwegen) + 14.8 / 0 3. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) + 39.9 / 1 8. Johannes Kühn (Deutschland) + 1:04.8 / 1 12. Justus Strelow (Deutschland) + 1:14.6 / 0 19. Roman Rees (Deutschland) + 1:50.4 / 2 35. David Zobel (Deutschland) + 2:29.9 / 2 55. Benedikt Doll (Deutschland) + 2:47.5 / 5

Das gesamte Ergebnis

Biathlon-WM: Das Rennen im Liveticker

Rennen: Doll könnte es noch in den Verfolger schaffen. Dennoch ist das ein weiterer Tiefschlag für den deutschen Teamkapitän.

Rennen: Johannes Dale schiebt sich auf den vierten Rang. Fünf Norweger sind in den Top-6. Das ist eine unfassbare Dominanz.

Rennen: Zobel ist beim zweiten Schießen. Jetzt erwischt es auch ihn, das sind zwei Strafrunden. Kühn und Strelow bleiben damit die aussichtsreichen Optionen für den Verfolger.

Rennen: Johannes Kühn wird heute bester DSV-Athlet. Mit nur einer Strafrunde ist er Sechster, das ist mit Abstand sein bestes Saisonergebnis.

Rennen: David Zobel ist spät in dieses Rennen gestartet, macht das aber sehr gut. Er trifft alles und ist 17.

Rennen: Tarjei Boe kommt ins Ziel und wird hier hinter seinem Bruder die Silbermedaille gewinnen. Laegreid bleibt Dritter, wir werden wohl einen norwegischen Dreifachsieg sehen.

Rennen: Doll ist 30. und zittert hier tatsächlich um die Verfolgung. Selbst wenn er sie erreichen sollte, ist er dann chancenlos. Was für eine Enttäuschung.

Rennen: Johannes Kühn macht stehend seinen ersten Fehler und geht als Achter zurück auf die Strecke. Er wird eine gute Basis für den Verfolger haben.

Rennen: Dmitro Pidruchny aus der Ukraine schiebt sich auf den dritten Rang. Bronze wird aber schwer, Tarjei Boe ist sehr schnell unterwegs.

Rennen: Tarjei Boe haut alle zehn Scheiben weg. Es sieht sehr stark nach einem Bruder-Podest auf. Läuferisch ist Johannes Thingnes stärker als Tarjei. Aber die Silbermedaille ist für den älteren Boe greifbar.

Rennen: Strelow kommt ins Ziel. Das ist eine herausragende Leistung im ersten WM-Rennen. Ohne Strafrunde reiht er sich auf dem fünften Rang auf. Das sieht sehr stark nach Top 5 aus.

Rennen: Christiansen muss in die Strafrunde, Boe kann sich auf die Siegerehrung vorbereiten. Er wird Weltmeister!

Rennen: Johannes Kühn räumt liegend alles ab und bringt sich in eine gute Ausgangslage. Er ist zunächst Achter.

Rennen: Benedikt Doll ist völlig von der Rolle und schießt insgesamt fünf Strafrunden. Das wird selbst für den Verfolger eng, nur 60 Athleten qualifizieren sich.

Rennen: Strelow ist Dritter nach dem Stehendschießen, er wird auf der Schlussrunde diese Position aber nicht halten können.

Rennen: Justus Strelow ist die deutsche Hoffnung momentan. Er räumt wieder alles ab, der Youngster hält in seinem ersten WM-Rennen überhaupt die deutschen Fahnen hoch!

Rennen: Jetzt müssen wir auf Ponsiluoma schauen. Der Schwede kommt mit einer super Ausgangslage. Drei Strafrunden, das wars.

Rennen: Roman Rees kämpft um eine gute Ausgangslage für den Verfolger. Auch jetzt macht er wieder einen Fehler, die Ausgangslage für den Verfolger wird damit nicht gut sein.

Rennen: Vetle Sjaastad Christiansen trifft liegend alles und ist voll dabei im Kampf um die Medaillen.

Rennen: Was macht Benedikt Doll beim Liegendschießen? In der Mixed-Staffel hatte er massive Probleme. Heute geht die Katastrophe weiter, das sind drei Strafrunden. Puh, das ist bitter.

Rennen: Justus Strelow ist am Schießstand. Der junge Deutsche trifft alles und ist Achter nach dem ersten Schießen.

Rennen: Titelverteidiger Martin Ponsiluoma trifft liegend alles und geht an die Spitze. Er kann Boe noch gefährlich werden.

Rennen: Fillon Maillet schießt stehend einen Fehler. Laegreid kämpft noch um Gold, muss aber alles treffen. Nein, der letzte Schuss geht daneben.

Rennen: Roman Rees ist beim Liegendschießen. Der vierte Schuss geht daneben, eine Medaille kann er jetzt schon abhaken.

Rennen: Boe darf sich jetzt höchstens noch einen Fehler erlaufen. Er hat jeden Sprint in dieser Saison gewonnen. Und feuert hier die Scheiben weg. Jetzt wird er den Turbo zünden und ist der heißeste Anwärter auf den Sieg.

Rennen: Tommaso Giacomel aus Italien macht zwei Fehler und verabschiedet sich aus dem Kampf ums Podium. Boe kommt jetzt zum Stehendschießen.

Rennen: Drei Deutsche sind auf der Strecke. Roman Rees kommt bald zum Schießen, Justus Strelow und Benedikt Doll sind noch am Anfang der ersten Runde.

Rennen: Auch Sebastian Samuelsson aus Schweden trifft alles und liegt nur 4,3 Sekunden hinter Laegreid.

Rennen: Was zeigt uns jetzt Laegreid? Der Zweite der Gesamtwertung trifft auch alles und setzt Boe jetzt unter Druck. 15 Sekunden liegt er vor seinem Landsmann.

Rennen: 6,4 Sekunden liegt Fillon Maillet vor Boe. Das wird der Norweger auf der Strecke aber kompensieren können.

Rennen: Mit Quentin Fillon Maillet ist schon der nächste Mitfavorit beim Liegendschießen. Der Franzose trifft alles, es geht also am Schießstand.

Rennen: So, wie stark wirkt sich der Nebel hier aus? Boe lässt sich Zeit. Mit einer Strafrunde geht er raus, das ist alles im Plan.

Rennen: Boe ist gleich beim Liegendschießen.

Rennen: Quentin Fillon Maillet und Sturla Holm Laegreid haben das Rennen aufgenommen.

Rennen: Boe ist im Rennen. Nach 3,3 Kilometer kommt er zum Liegendschießen. Dann sehen wir, wie stark der Nebel die Schießleistung beeinflusst.

Rennen: So, es geht gleich los. Johannes Thingnes Boe macht sich bereit.

Vor dem Rennen: Die gute Nachricht lautet, dass das Rennen planmäßig starten kann.

Vor dem Rennen: Die Verhältnisse könnten das Feld heute ordentlich durcheinander bringen. Boe startet mit der 1, der Nebel hängt tief im Schießstand.

Vor dem Rennen: Es herrscht dichter Nebel auf der Anlage. Die Jury berät, ob das Rennen heute überhaupt stattfinden kann.

Vor dem Rennen: Zehn Kilometer werden gleich je Athlet gelaufen, zweimal geht es an den Schießstand.

Vor dem Rennen: Es ist heute deutlich trüber in Oberhof, die Sonne hat sich zurückgezogen.

Vor dem Rennen: In seiner derzeitigen Laufform wird sich Johannes Thingnes Boe heute auch einen Schießfehler erlauben können.

Vor dem Rennen: Quentin Fillon Maillet hat die 3 und Sturla Holm Laegreid die 6. Hier geht es vom ersten Läufer an voll zur Sache.

Vor dem Rennen: Langsames Herantasten an den Sprint wird es heute nicht geben. Johannes Thingnes Boe hat die Startnummer 1. Der Norweger ist der absolute Topfavorit auf Gold!

Vor dem Rennen: Rees hat die Startnummer 19, Strelow die 26, Doll die 30, Kühn die 54 und Zobel die 81.

Vor dem Rennen: Fünf deutsche Herren gehen heute an den Start. Roman Rees, Justus Strelow, Benedikt Doll, Johannes Kühn und David Zobel kämpfen um die Medaillen.

Vor dem Rennen: Nach der gestrigen Goldmedaille von Denise Herrmann-Wick geht die Biathlon-WM in Oberhof heute also weiter. Gleich sehen wir den Sprint der Herren.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zur Biathlon-WM heute in Oberhof.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Rennen

Fünf deutsche Herren gehen dann ins erste Herren-Rennen bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof. Der Fokus richtet sich auf Benedikt Doll. Der Schwarzwälder ist der stärkste deutsche Sprinter der laufenden Biathlon-Saison und geht eigentlich als Medaillenkandidat in den Wettkampf.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Wie gut verarbeitet Doll die Mixed-Staffel?

In der Mixed-Staffel am Mittwoch erlebte der 32-Jährige aber ein frustrierendes Rennen. Doll musste beim Liegendschießen nach vier Fehlern in die Strafrunde und vergab so die anvisierte Medaille für die deutsche Mannschaft.

Biathlon ist aber ein schnelllebiger Sport, Doll zählt anhand seiner Fähigkeiten trotz seines Patzers beim WM-Start zu den Mitfavoriten auf eine Medaille. Auch Roman Rees muss man aus deutscher Sicht auf der Rechnung haben. Der Schwarzwälder gehört zu den konstantesten Athleten am Schießstand und zeigte in der Mixed-Staffel eine starke Laufleistung.

Biathlon-WM heute im Liveticker: Boe ist Topfavorit, aber keinesfalls unschlagbar

Die ist im Rennen über 10 Kilometer bei je zwei Schießeinlagen gefragt. Es geht dann nicht nur um ein gutes Resultat im Sprint, sondern auch eine entsprechend gute Ausgangslage für den Verfolger am Sonntag. Johannes Kühn, Justus Strelow und David Zobel komplettieren das deutsche Team, sind aber nur klare Außenseiter.

Fünf Sprints bei den Herren hat es in der laufenden Biathlon-Saison gegeben, fünfmal hieß der Sieger Johannes Thingnes Boe. Der Norweger ist der absolute Topfavorit, zeigte zum Auftakt der Biathlon-WM aber ungewohnte Schwächen. Boe schoss zahlreiche Fehler, die darf er sich am Samstag nicht erlauben.

Sein Landsmann Sturla Holm Laegreid zeigte hingegen eine fast makellose Mixed-Staffel und gehört wie Titelverteidiger Martin Ponsiluoma (Schweden) und die Franzosen Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin zu den Medaillenkandidaten. Auch die Norweger Vetle Sjaastad Christiansen und Tarjei Boe muss man auf dem Zettel haben. Hier geht es zur Startliste

Um 14:30 Uhr startet das erste Herren-Rennen bei der Biathlon-WM 2023 in Oberhof, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Die Biathlon-WM 2023 in Oberhof beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar. Zwölf Rennen werden gelaufen, die Ergebnisse sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders. Auch die Gesamtwertungen des Weltcups 22/23 bei den Damen und Herren sind nicht beeinflusst, die Ergebnisse der Biathlon-WM fließen nicht in die Rankings ein.

Quelle: chiemgau24.de

truf