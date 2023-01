Biathlon: DSV-Läufer mit starken Resultaten - Zwei Talente lassen aufhorchen

Von: Tobias Ruf

Biathlon: (von links) Hanna Kebinger, Paula Botet und Lisa Maria Spark bilden das Treppchen im zweiten Sprint. © Deubert/IBU

Im Biathlon fanden zwischen dem 13. und 15. Januar Rennen im IBU Cup statt. Auf der Pokljuka gab es zahlreiche Podien für die deutsche Mannschaft.

Pokljuka - Im IBU Cup, der zweitklassigen Wettkampfserie im Biathlon, wurden auf der slowenischen Hochebene Pokljuka sechs Rennen ausgetragen.

Die deutsche Mannschaft lief dabei einen Sieg und fünf weitere Podestplätze ein. Beim Biathlon-Event in Slowenien wurden je Geschlecht zwei Sprints und ein Einzel ausgetragen.

Biathlon: Kebinger mit herausragenden Leistungen

Hanna Kebinger wurde dabei zur stärksten deutschen Biathletin. Im Einzel lief die 25-Jährige hinter der Italienerin Hannah Auchentaller auf den zweiten Rang, im ersten Sprint holte sie sich den Sieg und im zweiten Sprint musste sie sich nur der Französin Paula Botet geschlagen geben.

In der Gesamtwertung verbesserte sich Kebinger damit auf den 16. Rang. Marion Wiesensarter aus Oberteisendorf ist als Fünfte beste Deutsche, sie verpasste die Podestplätze auf der Pokljuka aber deutlich.

Biathlon: Spark und Grotian mischen vorne mit

Zwei Talente ließen bei den Damen aufhorchen. Lisa Maria Spark vom SC Traunstein lief im zweiten Sprint als Dritte aufs Podest. Als Vierte im Einzel und 14. im ersten Sprint rundete die 22-Jährige ein starkes Wochenende ab.

Die 18-jährige Selina Grotian vom SC Mittenwald verpasste als Fünfte im zweiten Sprint das Podium nur knapp. Zudem wurde sie Elfte im Einzel und Zehnte im ersten Sprint. Hier geht es zu den Ergebnissen

Bei den Männern war Lucas Fratzscher einmal mehr das deutsche Aushängeschild. Der Thüringer wurde Achter im Einzel und ließ in den anschließenden Sprints zwei Podestplätze folgen. Am Samstag war nur der Norweger Sindre Fjellheim Jorde schneller, am Sonntag wurde der 28-Jährige Dritter hinter den Norwegern Vebjoern Soerum und Aleksander Fjeld Andersen.

In der Gesamtwertung des IBU-Cups liegt Fratzscher damit auf dem vierten Rang. Drei Norweger dominieren die Wertung. Die nächsten Rennen werden in Lenzerheide ausgetragen, ab dem 25. Januar wird in der Schweiz gelaufen. Hier geht es zu den Gesamtständen im IBU Cup

