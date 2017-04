Vom Problemfall zum Superstar: So tickt Wladimir Klitschkos Gegner

London - Anthony Joshua gibt sich in der Öffentlichkeit stets freundlich und zurückhaltend, doch als Teenager zeigte der Klitschko-Gegner auch andere Seiten.

Für Ex-Champ Tyson Fury ist er nur ein "lausiger Kämpfer", für Altmeister George Foreman der Favorit des Mega-Kampfes am Samstag gegen Wladimir Klitschko. Die Meinungen über Anthony Joshua gehen weit auseinander, was auch an der Biografie des Jungstars liegt. Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua lässt sich in keine Schablone pressen.

In der Öffentlichkeit tritt der junge Schwergewichts-Champ freundlich und zurückhaltend auf. Der gelernte Maurer lacht viel, lässt sich gerne mit seinen Neffen und Nichten für die Sozialen Netzwerke ablichten und genießt das Leben im Hotel Mama. Doch nicht immer war Joshua der freundliche Familienmensch, in seiner Jugend geriet der 1,98 m große Hüne mit dem Gesetz in Konflikt.

Kriminelle Vergangenheit

Bereits als Teenager wurde der Musik-Fan aus der englischen Kleinstadt Watford festgenommen - unter anderem wegen Körperverletzung. 2009 bekam er eine elektronische Fußfessel angelegt, durfte nachts das Haus nicht verlassen. Als die Polizei zwei Jahre später Cannabis bei ihm fand, stand seine Karriere auf der Kippe. Joshua hatte Glück, entging nur knapp einer Gefängnisstrafe, musste stattdessen 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verrichten.

"Ohne Boxen würde ich wahrscheinlich im Knast sitzen. Der Sport hat mein Leben gerettet", sagte der Sohn nigerianischer Einwanderer der Zeitung "The Sun". 2008 entdeckte der Sportfan das Box-Gym und fand dort ein Ventil für seinen Frust und seine unbändige Kraft. "Das war der Wendepunkt in meinem Leben", sagte er laut ran.de.

Endgültiger Durchbruch bei Olympia 2012

Der Durchbruch gelang "AJ" bei Olympia 2012 im eigenen Land, als er im Superschwergewicht (über 91 kg) die Goldmedaille gewann. Englands Top-Promoter Eddie Hearn erkannte sofort das große Talent und nahm den Ausnahmekönner 2013 unter Vertrag.

Seitdem geht es mit Joshua steil bergauf. Am 9. April vergangenen Jahres sicherte er sich gegen den US-Amerikaner Charles Martin die Box-Krone der IBF. In der zweiten Runde schickte der Jung-Profi den US-Amerikaner auf die Bretter, bislang hat er alle 18 Kämpfe vorzeitig gewonnen.

Die Stärke des britischen Senkrechtstarters ist, dass er keine Schwächen hat. Er schlägt hart und schnell, hat eine gute Beinarbeit und ein großes Kämpferherz. Schwierige Voraussetzungen für den 14 Jahre älteren Herausforderer Klitschko, der schon gegen den technisch schwächeren Tyson Fury große Probleme hatte.

Das könnte Joshua zum Verhängnis werden

Allerdings könnte dem Youngster die fehlende Erfahrung vor der außergewöhnlichen Kulisse zum Verhängnis werden. Noch nie kämpfte "AJ" annähernd vor so einem riesigen Publikum. Klitschko indes hat mehrere Stadion-Kämpfe hinter sich, trat 2009 bei seinem Sieg durch Aufgabe über Ruslan Chagajew vor über 60.000 Fans auf Schalke auf.

Die gesunde Selbsteinschätzung und eine gewisse Unerschrockenheit gehören zu den weiteren Stärken des Anthony Joshua, der den Boxboom auf der Insel weiter fördern soll. Nach seinem letzten Sieg gegen den US-Amerikaner Eric Molina, den er im vergangenen Dezember in der dritten Runde durch TKO entsorgte, meinte Joshua: "Wenn ich Wladimir schlagen will, muss ich ein höheres Level erreichen."

Wahrscheinlich hat Joshua Recht, und wahrscheinlich hat er bereits ein höheres Level erreicht. Denn als trainingsfleißig gilt der einstige Problem-Teenager mittlerweile auch noch. Bis zu 13 Stunden soll der Vater des zweijährigen Joseph an bestimmten Tagen trainieren. Das dürfte selbst Super-Athlet Klitschko nicht schaffen.

Wladimir Klitschko - Anthony Joshua: Der ukrainische und der britische Boxer im Vergleich

Wladimir Klitschko Anthony Joshua Alter 41 27 Geburtstag 25.03.1976 15.10.1989 Geburtsort Semipalarinsk (Ukraine) Watford (Großbritannien) Größe 1,98 m 1,98 m Gewicht 111,5 kg 113 kg Stil Linksauslage Linksauslage Kampfname Dr. Steelhammer AJ Ausbildung Doktor der Sportwissenschaften Maurer Profikämpfe 68 18 Siege 64 18 K.o.-Siege 54 18 Niederlagen 4 0 WM-Kämpfe 28 4 Trainer Johnathon Banks Rob McCracken Profi-Titel ehemals WBA, WBO, IBF, IBO IBF

Den packenden WM-Fight zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko können Sie am Samstag, 29. April, in unserem Live-Ticker verfolgen.

SID