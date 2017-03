Skurril: Rätsel um Bradys Super-Bowl-Trikot gelöst

Houston - Nach dem fünften Super-Bowl-Sieg in der Geschichte der New England Patriots wurde das Trikot von Quarterback Tom Brady entwendet. Nun scheint die Suche ein Ende zu haben.

Das Rätsel um das verschwundene Trikot von Super-Bowl-Champion Tom Brady ist offenbar gelöst. Wie die Polizei in Houston mitteilte, sei das Jersey des Quarterbacks der New England Patriots, das er Anfang Februar beim Finalsieg über die Atlanta Falcons trug, mit Hilfe des FBI und örtlicher Behörden in Mexiko sichergestellt worden.

Zudem wurde dabei auch das Trikot wieder aufgefunden, das Brady zwei Jahre zuvor nach dem Super-Bowl-Sieg gegen Seattle abhanden gekommen war. "Beides befand sich im Besitz eines beglaubigten Mitglieds der internationalen Medien", teilte die amerikanische Football-Liga NFL am Montag mit.

Trikot wurde aus Bradys Tasche geklaut

Bradys Jersey war nach dem spektakulären Sieg im Super Bowl LI gegen Atlanta (34:28 n.V.) in Houston/Texas entwendet worden. Brady hatte das Shirt in seine Tasche gepackt und später dessen Verschwinden festgestellt. "Das ist bedauerlich, denn es ist eine nette Erinnerung", sagte der 39-Jährige.

Im Anschluss hatte eine großangelegte Suche nach dem begehrten Stück Stoff begonnen, das auf dem Schwarzmarkt einen mindestens fünfstelligen Dollar-Betrag bringen dürfte. "In Texas haben Gastfreundschaft und Football eine große Bedeutung. Tom Bradys Trikot hat großen historischen Wert und wurde bereits als wertvollstes NFL-Sammelobjekt der Geschichte bezeichnet. Irgendwann wird es sicher in der Hall of Fame hängen", sagte damals Dan Patrick, Vizegouverneur von Texas.

SID