Coronavirus: NBA stellt Spielbetrieb ein - Auch Radsportler positiv getestet

Coronavirus: Die NBA stellt den Spielbetrieb vorerst ein. Rudy Gobert (Utah Jazz) ist wohl infiziert. Er hatte sich noch über das Virus lustig gemacht.

Die Ausbreitung des Coronavirus* hat „massive Auswirkungen“ auf den Profisport in Deutschland.

hat „massive Auswirkungen“ auf den in Deutschland. In der HBL und BBL befürchtet man erhebliche wirtschaftlichen Konsequenzen.

befürchtet man erhebliche wirtschaftlichen Konsequenzen. Die DEL und die DEL2 sagen die Play-offs ab.

Update vom 12. März 2020, 15.52 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie betrifft auch den Radsport: Sprinter Fernando Gaviria wurde positiv auf das Virus getestet, wie sein Team UAE Emirates am Donnerstag mitteilte. Gaviria gehe es inzwischen aber schon wieder gut, wie der 25 Jahre alte Kolumbianer in einer eigens aufgenommenen Videobotschaft mitteilte. Gaviria befand sich nach der abgebrochenen UAE-Tour in Quarantäne, nachdem er zuvor über starkes Fieber geklagt hatte. Er gilt als einer besten Sprinter der Radsport-Szene.

Update vom 12. März 2020, 11.25 Uhr: Der Basketball-Weltverband hat entschieden, wegen der Coronavirus-Pandemie von diesem Freitag an alle Wettbewerbe bis auf weiteres zu unterbrechen. Das teilte die FIBA am Donnerstag mit. Davon betroffen sind unter anderem die Champions League und der FIBA Europe Cup, in dem sich Bundesligist medi Bayreuth am Mittwochabend für das Halbfinale qualifiziert hatte. Die Partie gegen U-BT Cluj Napoca fand bereits ohne Zuschauer statt.

Zu einer Unterbrechung des Wettbewerbes dürfte es auch in der Euroleague kommen. Die Organisation teilte am Donnerstag mit, dass sie sich mit den Clubs in Diskussionen über das weitere Vorgehen befinde. Im Laufe des Tages solle eine Entscheidung getroffen werden. Ob das Spiel von Alba Berlin bei ZSKA Moskau am Donnerstagabend (18.00 Uhr/MEZ) stattfinden sollte, war zunächst unklar.

Coronavirus: NBA stellt Spielbetrieb ein - Infizierter Spieler hatte sich kürzlich über Maßnahmen lustig gemacht

Update vom 12. März 2020, 6.24 Uhr: Nach dem ersten Coronafall in der NBA lässt die nordamerikanische Basketball-Profiliga den Spielbetrieb bis auf Weiteres ruhen. Das gab die Liga am Mittwochabend (Ortszeit) bekannt, die Maßnahme tritt am Donnerstag in Kraft. "Die NBA wird diese Pause nutzen, um weitere Schritte mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus festzulegen", hieß es in der Mitteilung.

Zuvor sei ein Profi der Utah Jazz "vorläufig" positiv auf die Erkrankung Covid-19 getestet worden, die durch das Virus ausgelöst wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten handelt es sich dabei um den französischen Allstar Rudy Gobert (27).

Die Liga hatte das Testergebnis unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels der Jazz bei Oklahoma City Thunder, Team des Deutschen Dennis Schröder, am Mittwochabend erhalten. Die Begegnung wurde daraufhin kurzfristig abgesagt. Der betroffene Spieler habe sich nicht in der Arena befunden.

Wie Utah Jazz zudem mitteilte, sei dieser am Mittwochmorgen zunächst negativ auf Influenza und Streptokokkenangina getestet worden. Als Vorsichtsmaßnahme sei dann der Test auf Covid-19 durchgeführt worden.

Neben Gobert war auch sein Teamkollege Emmanuel Mudiay wegen einer Erkrankung am Mittwoch nicht Teil des Jazz-Kaders. Dass nun ausgerechnet Gobert betroffen sein soll, ist durchaus pikant. Noch am vergangenen Montag hatte der 27-Jährige im Anschluss an eine Pressekonferenz demonstrativ alle Mikrofone und Aufnahmegeräte der Journalisten berührt, offenbar um auf die aus seiner Sicht übertriebene Vorsicht im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus hinzuweisen.

Rudy Gobert Rudy Gorbert orrrrrh pfff pic.twitter.com/W80RtIWfJ0 — Taah Teacero (@nothingbutdreek) March 12, 2020

Dallas-Mavericks-Boss Mark Cuban hat als erster Teambesitzer öffentlich auf die Unterbrechung der NBA-Saison wegen eines positiv auf Covid-19 getesteten Profis reagiert. „Das ist verrückt, das kann nicht wahr sein. Das scheint aus einem Film zu sein, nicht aus der Realität“, sagte Cuban in einem Live-Interview dem US-TV-Sender ESPN am Mittwochabend (Ortszeit). Cuban betonte, es gehe nun nicht mehr um Basketball. „Wenn das hier einfach explodiert, dann denkst du an deine Familie und möchtest sicher gehen, dass du das richtige tust“, sagte der Chef von Nationalspieler Maxi Kleber.

Coronavirus: Erste Profiliga sagt die Play-offs ab - die Klubs der Handball-Bundesliga „sind sehr angespannt“

Update vom 10. März, 19.15 Uhr: Das Coronavirus hat die erste Profiliga im deutschen Sport zu einem drastischen Schritt veranlasst: Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) hat wegen der Pandemie erstmals in ihrer Geschichte die Play-offs abgesagt.

DEL: Kein Eishockey-Meister 2020 wegen des Coronavirus

Die Folge: Einen 100. deutschen Eishockey-Meister wird es vorerst nicht geben. Hauptrundensieger Red Bull München, Titelverteidiger Adler Mannheim, erstmals die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin haben sich zumindest für die Champions League qualifiziert.

+ Hauptrunden-Sieger in der DEL: der EHC Red Bull München. © dpa / Lino Mirgeler

„Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke nach stundenlangen Beratungen am Dienstag: „Wir haben aber angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir alsDEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus.“

Die DEL sieht sich gezwungen, die Saison 19/20 mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden und lässt keine Playoffs spielen. Es wird keinen Meister geben. Die DEL folgt damit den Empfehlungen von Bundeskanzlerin Merkel sowie Gesundheitsminister Spahn. https://t.co/EGSCQty6kX pic.twitter.com/qX95RtXaUo — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) March 10, 2020

Die DEL wählte damit auch nicht die Option Geisterspiele. In Play-offs ohne Zuschauer hätten die Vereine nur Ausgaben, aber kaum Einnahmen gehabt - der Faktor Zuschauer ist viel größer als im Fußball. Bruttoeinnahmen von 60.000 bis über 200.000 wären pro Spiel allein durch den Ticketverkauf weggefallen.

Sowas kann sich unterhalb des Fußballs und der Bundesliga schon mal existenzgefährdend für einen Profiklub auswirken.

Coronavirus: Klubs der Handball-Bundesliga „sind sehr angespannt“

Erstmeldung vom 10. März 2020: Die Geschäftsführer der Basketball Bundesliga (BBL) und der Handball-Bundesliga (HBL) warnen eindringlich vor den drohenden wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise für ihre Sportarten.

„Es geht nicht nur um drei oder vier Heimspiele. Es geht um existenzielle Fragen. Die Klubs sind aus gutem Grund sehr angespannt“, sagte HBL-Chef Frank Bohmann dem SID. BBL-Boss Stefan Holz meinte im SID-Gespräch: „Es geht ans Eingemachte. Wenn die Spieltagserlöse wegbrechen, funktioniert das nicht.“

Coronavirus: Kritik aus der Handball-Bundesliga am Krisenmanagement

Holz möchte ins „Bewusstsein rücken, dass der Profisport massive Auswirkungen zu spüren bekommen wird“. Im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga seien Geisterspiele keine echte Option.

Angeblich könnten die Fußball-Partien nun bei Sky und DAZN kostenlos übertragen werden. Die Partie im Achtelfinale der Champions League zwischen RB Leipzig und den Tottenham Hotspur (ab 21 Uhr im Live-Ticker) findet derweil wie geplant und mit Fans statt.

Bohmann betonte mit Blick auf die von der Politik vorgegebene Grenze von 1000 Zuschauern: „Unsere Profiliga wäre gerne in den Entscheidungsprozess enger eingebunden gewesen. Die 1000er-Grenze erscheint uns vollkommen willkürlich.“

In der HBL rede man inzwischen „auch darüber, Klubs in den Sommer retten zu können, das hat Priorität“. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag werde man „unterschiedliche Szenarien durchspielen und dann entscheiden, wie wir reagieren“, sagte Bohmann. Neben Spielen unter Beachtung der behördlichen Auflagen stehen flächendeckende Absagen im Raum.

Coronavirus: BBL und HBL warnen vor „massiven Auswirkungen“

+ Frank Bohmann © dpa / Daniel Reinhardt Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt und Bundesliga-Tabellenführer THW Kiel müssen ihre nächsten Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Grund ist eine Entscheidung von Schleswig-Holsteins Landesregierung vom Dienstag, wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen bis zum 10. April zu untersagen.

Bei den Kielern sind mit dem Heimspielen gegen den Bergischen HC am 22. März und den SC Magdeburg am 26. März zwei Partien betroffen, in denen es für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha um wichtige Punkte im Kampf um den nationalen Titel geht.

Stört mich auch massiv. Andere Länder: Wir pausieren / veranstalten Geisterspiele von x bis y. Deutschland: Joa, NRW macht mit, Bayern macht mit, aber bei uns in Berlin gibts ja kein Risiko! Allein die Tatsache, dass Leute aus Bayern anreisen, torpediert diese Logik ja schon. https://t.co/fOcAZPlN8h — Justin Kraft (@Lahmsteiger) March 10, 2020

Für die Flensburger stehen das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den französischen Vertreter Montpellier HB am 18. März, das Verfolgerduell in der Liga gegen die TSV Hannover-Burgdorf am 22. März sowie die Partie gegen den TBV Lemgo Lippe im Heimspielplan.

In diesem Fall müsse man sich „auch um Lösungen kümmern, die von staatlicher Seite aus angeboten werden. Der Staat muss seiner Verantwortung nachkommen“, sagte Bohmann: „Anders als im Profifußball verdienen unsere Klubs ihr Geld in erster Linie aus Sponsoring und Ticketing.“ Der Erlös aus Eintrittskarten macht rund ein Viertel des Etats der Bundesliga-Klubs aus.

Coronavirus: DEL-Playoffs könnten abgesagt werden

Die BBL kommt bereits am Donnerstag zu einer Krisensitzung zusammen. „Wir haben noch keinen Beschluss gefasst. Es wird keine hundertprozentige Lösung geben“, sagte Holz: „Jede Lösung ist irgendwie schlecht, wir müssen abwägen.“ Sollte die Saison vorzeitig beendet werden, würde der FC Bayern Basketball zum vorzeitigen deutschen Meister gekürt werden.

Am Freitag steht mit dem Spiel des Mitteldeutschen BC gegen die Giessen 46ers die nächste Liga-Partie an. Die erste Handball-Bundesliga hat am Wochenende wegen eines Länderspiels spielfrei.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) steht kurz vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen als Folge des Coronavirus. Es gebe noch keine „finale“ Entscheidung, teilte ein Sprecher der Liga am Dienstag mit: „Wir bewerten die Situation heute gemeinsam mit den Clubs.“

Als ein mögliches Szenario ist nicht auszuschließen, dass die Saison um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vorzeitig abgebrochen und Hauptrundensieger EHC Red Bull München zum Meister erklärt wird.

DEL-Meister ohne Playoffs? Red Bull München winkt Titel

„Wenn wir nicht spielen dürfen, dürfen wir nicht spielen“, sagte Geschäftsführer Gernot Tripcke in der Eishockey News (Dienstag): „Einen Meister werden wir schon küren.“ Die DEL werde sich „allen Anordnungen der Behörden fügen“.

Am Mittwoch soll eigentlich die erste Playoff-Runde beginnen, in der die zwei noch fehlenden Viertelfinalisten ermittelt werden. Der ERC Ingolstadt trifft auf die Augsburger Panther. Im zweiten Duell in der Best-of-Three-Serie spielen die Nürnberg Ice Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg.

„Es ist nicht auszuschließen, dass am Dienstag-Nachmittag die Saison vorzeitig beendet wird und München dann als Hauptrunden-Erster neuer deutscher Meister ist“, sagte Nürnbergs Geschäftsführer Wolfgang Gastner der Bild-Zeitung.

Das öffentliche Leben kommt aufgrund des Coronavirus vielerorts zum Erliegen. Jetzt hat es Oscar-Preisträger Tom Hanks erwischt. Er und seine Frau sind infiziert. Kein Land in Europa hat das Coronavirus so schwer getroffen wie Italien. Die Schauspielerin Brigitte Nielsen fürchtet um ihre Kinder, die in dem Land leben.

dpa/sid/smk/pm

Rubriklistenbild: © AFP / Garrett Ellwood