Live-Ticker: Sturm-Team will dritten Sieg - Wechsel im DEB-Tor

Köln - Vier Spiele, zwei Siege - die Bilanz des DEB-Teams bei der Eishockey-WM liest sich gut. Jetzt geht es gegen Dänemark, das auf Abstand gehalten werden soll. Der Live-Ticker.

Dänemark - Deutschland -:- (Freitag, 20:15 Uhr), in Köln

Team Dänemark: --- Team Deutschland: --- Tore: ---

15:52 Uhr: Im deutschen Tor wird nicht wie bei den bisherigen vier Partien Thomas Greiss von den New York Islanders beginnen, sondern Danny aus den Birken vom EHC Red Bull München. Greiss ist laut Bundestrainer Marco Sturm nach seiner Verletzung „noch nicht bei 100 Prozent“. Nominiert er nun Thomas Grubauer nach?

15:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom fünften Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM, der Gegner heißt Dänemark. An einem Sieg gegen die Skandinavier führt für das DEB-Team auf der Mission WM-Viertelfinale wohl kein Weg vorbei - trotz der fünf Punkte nach den ersten vier Spielen (davon drei gegen die Topfavoriten). Dänemark ist für Deutschland einer der direkten Kontrahenten um das vierte Viertelfinal-Ticket hinter den favorisierten USA, Russland, und Schweden (Spielplan, Gruppen, Tickets: Alle Infos zur Eishockey-WM 2017 gibt es hier bei merkur.de).

Seit dem Aufstieg in die A-Gruppe 2003 sind die Dänen zweimal in die Runde der letzten Acht vorgestoßen: 2010 und 2016 wurden sie am Ende Achte. Trainer Janne Karlsson muss wahrscheinlich auf einige wichtige Eckpfeiler aus der NHL verzichten. Wichtigster Akteur bei der WM ist ohne Zweifel Flügelstürmer Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets. In der abgelaufenen Saison verbuchte der 21-Jährige starke 64 Scorerpunkte (25 Tore, 39 Assists).

Aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stieß Meisterspieler Mads Christensen vom EHC Red Bull München zur Mannschaft, auch Nicholas Jensen von den Fischtown Pinguins Bremerhaven steht im Kader. Das Turnier verpasst hat der ehemalige Hamburger Daniel Nielsen. Der 36 Jahre alte Verteidiger fällt mit einer Handverletzung aus.

Die bisherige WM-Bilanz zwischen Deutschland und Dänemark spricht leicht für die Skandinavier. Von fünf Duellen entschieden die Dänen drei für sich, der letzte DEB-Sieg datiert vom 12. Mai 2012. Damals gab es ein 2:1 in Stockholm.

fw mit SID