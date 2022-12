Clemens schreibt deutsche Darts-Geschichte – jetzt wartet die schwierigste aller Prüfungen

So geht das, Gaga! Gabriel Clemens steht bei der Darts-WM im Viertelfinale. © Steven Paston/dpa

Gabriel Clemens ist bei der Darts-WM in die Runde der letzten Acht eingezogen. Das gelang noch nie einem deutschen Spieler. Jetzt wartet die Nummer eins.

London - Gabriel Clemens hat als erster deutscher Spieler in der Geschichte der Darts-WM in London das Viertelfinale erreicht. Der 39 Jahre alte Saarländer gewann am Freitag sein Achtelfinal-Spiel gegen den schottischen Außenseiter Alan Soutar mit 4:1 und erspielte sich damit ein Duell mit dem Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales.

Gabriel Clemens The German Giant Geboren: 16. August 1983 (Alter 39 Jahre), Saarlouis PDC-Ranking: 25 Bestes WM-Ergebnis: Achtelfinale

Darts-WM: Gabriel Clemens trifft an Neujahr auf die Nummer eins Price

Die Begegnung zwischen Clemens und Price findet an Neujahr statt. Zuvor hatte der „German Giant“ den Iren William O‘Connor (3:0) und den Waliser Jim Williams (4:3) besiegt. Clemens trennen nun nur noch zwei Siege vom großen Endspiel, das am 3. Januar im Alexandra Palace stattfindet. An Silvester ist in London Darts-Pause.

Lautstark angefeuert von mehr als 500 deutschen Fans startete Clemens stark. Direkt die erste Aufnahme brachte die Maximalpunktzahl von 180 Zählern - und erfreute die wie immer bunt verkleideten Anhänger, die „Oh wie ist das schön“ anstimmten. Den ersten Satz holte sich Clemens daraufhin ohne große Probleme.

Darts-WM: Gabriel Clemens lässt gegen Soutar nichts anbrennen

Die Partie war von vielen Fehlern geprägt und bei weitem nicht so unterhaltsam und hochklassig wie das Drittrundenduell mit Williams, doch Clemens hatte auch diesmal wieder seine starken Momente. Als er beim Stand von 1:1 im dritten Satz über Bullseye ein Finish meisterte, jubelte er ausgelassen in Richtung seiner Box um Freundin Lisa. Der vierte Satz wurde zu einem Krimi, den Clemens nervenstark für sich entschied. Danach war die Partie schnell entschieden. (dpa)