Darts-WM: Wright startet souverän ins Turnier

Ohne Satzverlust in die zweite Runde

Will sich erstmals zum Weltmeister krönen: Peter Wright zählt bei der Darts-WM zu den Favoriten.

London - Peter Wright hat sich in seinem ersten Match bei der Darts-WM in starker Form präsentiert. Der Schotte gewinnt sein Auftaktmatch ohne Satzverlust.

Mitfavorit Peter Wright hat die Jagd nach seinem ersten Titel bei der Darts-Weltmeisterschaft in London mit einem souveränen Sieg begonnen. Der 46 Jahre alte Schotte gewann am Freitagabend deutlich mit 3:0 gegen Jerry Hendriks (Niederlande), der zuvor erst in einem Qualifikationsmatch ein Ticket für die Hauptrunde lösen musste. Wright ist bei der WM 2017 an Position drei gesetzt und geht Topfavorit Michael van Gerwen (Niederlande) und Rekordweltmeister Phil Taylor (England) bis zu einem möglichen Finale aus dem Weg.

Dafür könnte es bereits in der Vorschlussrunde zu einer Begegnung mit seinem schottischen Landsmann und Titelverteidiger Gary Anderson kommen. Die deutschen Profis Max Hopp (Idstein) sowie Dragutin Horvat (Kassel) greifen erst in der kommenden Woche in die WM ein.

dpa