Davis Cup: Belgien ohne Topspieler gegen DTB-Team

Brüssel - Das belgische Davis-Cup-Team muss in den Duellen gegen Deutschland auf David Goffin verzichten. Der Top-Spieler des DTB-Gegners überzeugte gerade bei den Australian Open.

Die belgische Tennis-Auswahl wird in der ersten Runde des Davis Cups in Deutschland ohne Spitzenspieler David Goffin antreten. Der Weltranglisten-Elfte sagte nach seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open nach Angaben des Deutschen Tennis Bundes (DTB) für die Begegnung in Frankfurt am Main ab. Die deutsche Mannschaft mit den Brüdern Alexander und Mischa Zverev geht damit als klarer Favorit in die Partie vom 3. bis 5. Februar.

„Auch nach der Absage von David Goffin sind die Belgier ein sehr ernst zu nehmender Gegner, auch wenn das unsere Chancen auf den Viertelfinaleinzug erhöht“, sagte der deutsche Teamkapitän Michael Kohlmann in einer Mitteilung des DTB.

Demnach rückt stattdessen Arthur De Greef ins Team, der derzeit in der Weltrangliste nur auf Platz 142 liegt. Die deutsche Herren-Auswahl will mit dem stärksten Aufgebot antreten. Kapitän Kohlmann nominierte neben den Zverev-Brüdern noch Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff.

dpa