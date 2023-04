DEL2 Playoffs live: Kassel Huskies empfangen Bad Nauheim in Spiel 3

Von: Marie Klement

Wir informieren im Liveradio und im Liveticker vom Spiel © HNA

Die Kassel Huskies empfangen heute im dritten Playoff-Halbfinalspiel den EC Bad Nauheim. Wir übertragen die DEL2-Partie ab 19.30 Uhr im Radio und im Liveticker.

Wir übertragen die Partie im Radio kostenlos und in voller Länge - unterstützt von unserem Sponsor Claar Zahnärzte. Zur Radioübertragung geht es hier Auf der Website und in der App unseres Anbieters Mixlr können Sie (nach kostenloser Anmeldung) auch kommentieren.

Kassel Huskies - EC Bad Nauheim -:- (Dienstag 19.30 Uhr)

1. Drittel 2. Drittel 3. Drittel Kassel Bad Nauheim

Tore: Strafen: Kassel 0 - Bad Nauheim 0



Zuschauer: 5700 - ausverkauft

+++ Hier gibt‘s noch die Starting Six der Huskies: Jerry Kuhn - Jake Weidner, Denis Shevyrin, Joel Lowry, Timothy McGauley und Maximilian Faber

Und die der Gäste: Felix Bick - Tim Coffman, Huba Sekesi, Fabian Herrmann, Jordan Hickmott und Mick Köhler

+++ Wir haben nochmal angefragt, ob wir am Donnerstag nicht doch Liveradio machen dürfen in Bad Nauheim. Sonntag waren die Presseplätze neben uns frei. Noch haben wir keine Antwort vom Verein, geben aber Bescheid, sobald sich das ändert.

+++ Die Kasseler Fans dürften hoffen, dass Nauheims Schlussmann Felix Bick heute nicht noch so einen überragenden Tag hat wie vorgestern. Am Teufel-Goalie haben sich die Huskies regelrecht die Zähne ausgebissen.

+++ Auch heute ist das Derby ausverkauft

+++ Hier beginnt das Aufwärmen - begleitet von den ersten Fan-Gesängen bzw Pfiffe für die Teufel.

+++ Auch in Überzahl hätten die Huskies gefährlicher spielen können.

+++ Was heute besser werden muss aus Kasseler Sicht: die Anfangsphase. Die war schon gegen die Lausitzer Füchse teils verpennt worden. Am Sonntag gegen Nauheim hat es sich dann in Form von drei Toren in sechs Minuten gerächt.

+++ Das Tor hütet - wie im ersten Spiel - Jerry Kuhn.

+++ Thomas Reichel ist auch heute für Wolfsburg im Einsatz, Fabian Ribnitzky ist nicht im Kader.

+++ Hans Detsch und Steven Seigo können weiterhin nicht spielen, weil sie verletzt sind.

+++ Die gute Nachricht bei den Nordhessen: Tim McGauley ist wieder dabei. Die schlechte: Tomas Sykora fehlt weiterhin. Hoffen wir mal, dass er Donnerstag auflaufen kann. Länger ausfallen soll er nicht.

+++ Die Aufstellung der Kasseler:

1 Jake Kielly

7 Joel Keussen

8 Oleg Leon Tschwanow

11 Jake Weidner

15 Denis Shevyrin

16 Vincent Schlenker

17 Joel Lowry

18 Lois Spitzner

22 Marco Müller

23 Timothy McGauley

24 Alec Ahlroth

35 Gerald Kuhn

36 Pierre Rosa Preto

38 Kristian Hufsky

55 Samuel Dotter

63 Maximilian Faber

66 Darren Mieszkowski

67 Lars Reuß

70 Stephan Tramm

71 Tristan Keck

73 Tom Geischeimer

91 James Arniel

Die Aufstellung der Nauheimer:

4 Kevin Schmidt

6 Tim Coffman

9 Huba Sekesi

10 Andreas Pauli

11 Philipp Wachter

16 Christoph Körner

19 Taylor Vause

20 Patrick Seifert

23 Marius Erk

25 Fabian Herrmann

26 David Cerny

27 Michael Bartuli

29 Leo Hafenrichter

31 Felix Bick

34 Pascal Steck

36 Jerry Pollastrone

57 Daniel Weiß

61 Jordan Hickmott

77 Mick Köhler

80 Rihards Babulis

91 Marc El-Sayed

Die Unparteiischen: Marcus Brill (1. Schiedsrichter), Christopher Schadewaldt (2. Schiedsrichter), Chris Otten (1. Linesperson), Tobias Treitl (2. Linesperson), Oliver Krimm (Punktrichter)

+++ Hoffen wir, dass die erste Playoffs-Niederlage der Kasseler vorerst die letzte bleibt.

+++ Das erste Spiel haben die Huskies 6:3 gewonnen. In Nauheim haben sie die 3:0-Führung der Teufel nicht mehr drehen können und 1:4 verloren.

+++ 1:1 steht es in der Serie zwischen den Huskies und den Teufeln - alles offen also.

+++ Ein herzliches Hallo aus der Kasseler Eissporthalle.

