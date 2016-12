NBA: Starker Schröder führt Hawks zum Auswärtssieg

Erste Punkte für Zipser

Setzt mit den Atlanta Hawks ein Ausrufezeichen: Dennis Schröder und sein Team gewinnen bei den Toronto Raptors.

Toronto - Mit einer überzeugenden Leistung hat Dennis Schröder seinen Atlanta Hawks den Weg zum Erfolg in Toronto geebnet. Paul Zipser punktet erstmals, muss sich aber geschlagen geben.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA zu einem überraschenden Sieg bei den Toronto Raptors geführt. Das Team des deutschen Spielmachers gewann am Freitag (Ortszeit) bei der zweitbesten Mannschaft des Eastern Conference mit 125:121 (69:52). Schröder stach erneut heraus und kam auf 24 Punkte und sechs Assists.

Für NBA-Rookie Paul Zipser gab es endlich die ersten Punkte in Nordamerika. Der frühere Profi des FC Bayern München erzielte in seinem siebten Einsatz für die Chicago Bulls in neun Minuten drei Punkte - einen Versuch aus dem Feld und einen Freiwurf. Die deutliche 69:95 (37:56)-Pleite gegen die Milwaukee Bucks konnte der 22-Jährige nicht verhindern.

Ohne den weiterhin verletzten Dirk Nowitzki verloren die Dallas Mavericks bei den Utah Jazz mit 100:103 (58:64). Für den NBA-Champion von 2011 war es die 20. Niederlage im 26. Match. Nowitzki hofft derweil auf ein Comeback noch in diesem Jahr.

dpa