Deutsches Skisprung-Team holt ersten Podestplatz - Zweiter Platz in Wisla

Zum Start im neuen Weltcup-Winter holte das deutsche Skisprung-Team bereits seinen ersten Podestplatz. Im Teamwettbewerb von Wisla sprangen die DSV-Adler auf Platz zwei.

Wisla - Die deutschen Skispringer haben gleich zum Start in den neuen Weltcup-Winter die erste Podestplatzierung geholt. Im Teamwettbewerb von Wisla sprangen die DSV-Adler in der Besetzung Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe und Richard Freitag auf Platz zwei hinter den Polen, die am Ende etwa sechs Meter vor dem deutschen Quartett lagen. Schlussmann Freitag verlor im letzten von acht Durchgängen deutlich auf Überflieger Kamil Stoch, der seinem Team damit den Sieg sicherte.

Bundestrainer Werner Schuster hatte auf den in der Qualifikation schwachen Andreas Wellinger verzichtet. Den dritten Platz belegte Österreich. Topfavorit Norwegen war wegen eines illegalen Anzugs von Robert Johansson schon im ersten Durchgang ausgeschieden.

dpa