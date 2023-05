Deutschland droht Horrorstart bei Eishockey-WM – alle Infos zum Spiel gegen die USA

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Im dritten Gruppenspiel bei der Eishockey-WM 2023 trifft Deutschland am Montag auf die USA. Lesen Sie hier, wie Sie das Spiel live verfolgen können:

Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft droht bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland angesichts der nächsten schwierigen Aufgabe am Montag (15. Mai) gegen die USA ein Horrorstart und viel Druck in den folgenden Vorrundenspielen. Deutschland gegen USA bei der Eishockey-WM – alle Infos zum Spiel finden Sie im Live-Ticker von MANNHEIM24.

Spielbeginn in Tampere ist um 15:20 Uhr (MESZ).