Live-Ticker: Gelingt Deutschland bei WM-Abschied noch eine Überraschung?

Deutschland trifft bei der Eishockey-WM im letzten Gruppenspiel auf Kanada. Alle Infos rund um das Spiel finden Sie im Live-Ticker zum Nachlesen.

Kanada - Deutschland -:- (-:-, -:-, -:-); Di, 16.15 Uhr

CAN: --- GER: --- Tore: --- Spielort: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark) >>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom letzten Gruppenspiel der DEB-Auswahl bei der Eishockey-WM 2018! Am Dienstag (15. Mai) um 16.15 Uhr bekommt es die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm mit Kanada zu tun. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland gegen Kanada bei der Eishockey-WM 2018: Vorbericht

Herning - Gelingt es der DEB-Mannschaft sich in ihrem letzten Gruppenspiel mit einem Sieg zu verabschieden und so doch noch einen versöhnlichen Abschied zu feiern? Die Antwort gibt es am Dienstag ab 16.15 Uhr, wenn Deutschland auf den 26-maligen Weltmeister aus Kanada trifft. Zwar gehen die Kanadier als einer der heißesten Titelaspiranten sicherlich favorisiert in die Partie, doch Deutschland fühlt sich in der Rolle des „Favoriten-Schrecks“ durchaus wohl. Nach einer, trotz guter Leistung erlittenen, knappen Niederlage gegen die USA, bei der man in erster Linie an der eigenen Chancenverwertung scheiterte, sprang am letzten Spieltag gegen die ebenfalls als Mitfavorit gehandelten Finnen sogar ein sensationeller Sieg in der Overtime heraus. Auch aufgrund der überragenden Leistung von Torwart Mathias Niederberger gelang so der erste WM-Erfolg gegen Finnland seit 25 Jahren. Insgesamt 36 Schüsse wehrte der Goalie, der erstmals an einer WM teilnahm, ab. Nichtsdestotrotz wird die K.O.-Phase ohne deutsche Beteiligung stattfinden, diese hatte man durch die Niederlage gegen Lettland bereits am Samstag endgültig verspielt.

+ Deutschland möchte sich mit einem Sieg von der WM verabschieden. © dpa / Petr David Josek

Eishockey-WM 2018: Auch Kanada mit Problemen

Nach dem sensationellen Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang tat sich das Team um Bundestrainer Marco Sturm insbesondere gegen die vermeintlich schlagbaren Mannschaften relativ schwer. „Wir können jetzt langsam mal vergessen, was bei Olympia war“, schimpfte Yannic Seidenberg nach der Niederlage gegen die Letten. „Wir sind jetzt hier mit einem anderen Team.“ In Anbetracht von gerade einmal zehn Olympia-Zweiten im aktuellen Kader eine sicherlich korrekte Aussage.

Doch auch die Kanadier zeigten im Verlauf des Turniers unerwartete Schwächen. So verlor das Team um Kapitän Connor McDavid seine Spiele gegen Finnland und die USA, kassierte dabei jeweils fünf Gegentore. Für den Turnierfavoriten könnte es im Duell gegen Deutschland dementsprechend bereits um die Wurst gehen. Im Falle einer Niederlage gegen Lettland am Montag, würde Kanada gegen Deutschland sogar das Vorrunden-Aus drohen. In Anbetracht des vermutlich besten Kaders aller WM-Teilnehmer - 15 Spieler wurden in einer ersten Runde des NHL-Drafts ausgewählt - eine Peinlichkeit, die die Ahornblätter unbedingt zu vermeiden versuchen werden. Deutschland hingegen könnte dann wieder einmal Favoriten schrecken.

fw, dk