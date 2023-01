Deutschland im Finale der Hockey-WM – alle Infos zum Duell mit Belgien

Von: Nils Wollenschläger

Deutschland steht bei der Hockey-WM im Finale. © Frank Uijlenbroek/dpa

Bei der Hockey-WM 2023 findet am Sonntag das Finale zwischen Deutschland und Belgien statt. Lesen Sie hier, wie Sie das Endspiel live verfolgen können:

Mehr zum Thema Finale der Hockey-WM: Deutschland gegen Belgien nicht im TV – so bist Du live dabei

Finale bei der Hockey-WM 2023 in Indien: Am Sonntag trifft Deutschland um 14:30 Uhr auf Titelverteidiger Belgien. Das DHB-Team will sich dabei erstmals seit 17 Jahren den WM-Titel sichern.

Finale der Hockey-WM – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie Deutschland gegen Belgien live im Stream verfolgen können.

„Unser Ziel hat sich nicht geändert. Wir holen auf jeden Fall den Pott“, sagt DHB-Kapitän Mats Grambusch vor dem Endspiel selbstbewusst. (nwo)