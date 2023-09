Deutschland gegen USA heute im Live-Ticker: DBB-Sensation im Halbfinale der Basketball-WM?

Von: Sascha Mehr

Das DBB-Team spielt im Halbfinale der Basketball-WM gegen die USA um den Einzug ins Endspiel. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Deutschland – USA -:- (-:-, -:-, -:-, -:-): Freitag, 14.40 Uhr

US-Coach Kerr beeindruckt: „Die Deutschen sind bislang das beste Team dieses Turniers“

Wunder von Manila? Deutschland gegen USA live im TV und Stream

Manila – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft könnte erstmals in der Geschichte in das Finale einer Basketball-Weltmeisterschaft einziehen. Die Hürde ist aber maximal hoch, denn es geht gegen den großen Favoriten aus den USA. Die US-Boys, gespickt mit NBA-Stars, können sich eigentlich nur selbst schlagen. Dennoch wird die DBB-Auswahl nicht komplett chancenlos sein. Für das Wunder muss aber wirklich alles passen.

Deutschland gegen USA: Halbfinale der Basketball-WM heute im Live-Ticker

Das Halbfinale war eine echte Zitterpartie für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert. Am Ende entschied die DBB-Auswahl die Partie gegen Lettland knapp für sich und wusste direkt, dass solch eine Leistung im Halbfinale nicht ausreichen wird. Die Spieler um Kapitän Dennis Schröder, der ganz schwach agierte gegen die Letten, müssen über sich hinauswachsen, um überhaupt eine Chance zu haben gegen die Amerikaner.

Schlüssel zum Überraschungs-Coup könnte eine der wenigen Schwachstellen der USA sein. Unter dem Korb ist der Olympiasieger nicht gerade dominant. Jaren Jackson Jr. gerät als einziger echter Center immer wieder in Foulprobleme. Sowohl gegen Litauen als auch gegen Montenegro verloren die USA deutlich das Rebound-Duell. Gut für Deutschland: Gerade auf den großen Positionen ist das Herbert-Team mit Daniel Theis, Johannes Voigtmann, Moritz Wagner und Johannes Thiemann bestens aufgestellt.

US-Coach Steve Kerr ist nach gezeigten Leistungen voll des Lobes über die deutschen Basketballer. „Sie sind sehr gut, bislang wahrscheinlich das insgesamt beste Team dieses Turniers. Sie sind eine Einheit, sehr gut gecoacht und haben viel Kontinuität“, sagte der Erfolgstrainer.

Deutschland gegen USA: Gelingt dem Herbert Team das Wunder im Halbfinale der Basketball-WM?

Besonders vor Franz Wagner, der in den USA bei Orlando Magic spielt, haben die Amerikaner Respekt. „Wir haben viel Videomaterial der letzten zwei Jahre, wissen also, wie gut, wie vielseitig Franz ist. Er hat gegen Lettland sehr gut gespielt, aber wir kennen ihn gut und unsere Spieler tun das auch“, so Kerr weiter.

Deutschlands Bundestrainer Gordon Herbert hat aber Hoffnung, dass es trotzdem für ein deutsches Wunder reichen wird. Dafür muss aber nicht nur sein Team über sich hinauswachsen, sondern die USA auch schwächeln. „Was ihnen sehr geholfen hat, war die Niederlage gegen Litauen. Das war ein Weckruf. Gegen Italien waren sie schon ein anderes Team. Ich hoffe, wir sehen sie in der Litauen-Verfassung.“ (smr)