Deutschland will bei der Basketball-EM nachlegen – alle Infos zum Litauen-Spiel

Von: Nils Wollenschläger

Deutschland hat bei der Basketball-EM 2022 den zweiten Sieg gefeiert. © Marius Becker/dpa

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft will bei der EM 2022 ins Achtelfinale einziehen. Hier finden Sie alle Infos zum Gruppenspiel gegen Litauen:

Zwei Spiele, zwei Siege! Der Auftakt in die Basketball-EM 2022 hätte für das DBB-Team nicht besser verlaufen können. Das Achtelfinale ist durch den starken Start in greifbare Nähe gerückt. Am Sonntag (4. September) geht es für Deutschland gegen Litauen.

Deutschland gegen Litauen bei der Basketball-EM 2022 – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie das Gruppenspiel live im TV und Stream schauen können.

Spielbeginn in der Lanxess Arena in Köln st am Sonntag um 14:30 Uhr. Das Achtelfinale wird dann ab dem 10. September komplett in Berlin ausgetragen.