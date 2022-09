Deutschland will bei der Basketball-EM nachlegen – Infos zum zweiten Gruppenspiel

Von: Marco Büsselmann

Basketball-EM: Deutschland trifft auf Bosnien-Herzegowina. © Marius Becker/dpa

Nach dem Traum-Auftakt will Deutschland bei der Basketball-EM nachlegen. Im zweiten Gruppenspiel geht es gegen Bosnien-Herzegowina - lesen Sie hier mehr:

Die deutschen Basketballer sind mit einem Sieg gegen Mitfavorit Frankreich in die Europameisterschaft gestartet. Im zweiten Gruppenspiel trifft Deutschland am Samstag in Köln auf Bosnien-Herzegowina.

Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina bei der Basketball-EM 2022 – MANNHEIM24 verrät Ihnen, wie Sie die Partie des DBB-Teams live im TV und Stream schauen können.

„Es besteht kein Grund zur Euphorie. Gegen Bosnien wird es wieder schwer, sie haben in der WM-Qualifikation zuletzt auch gegen Frankreich gewonnen“, sagt Alba Berlins Johannes Thiemann. Spielbeginn in der Kölner Lanxess Arena ist um 14:30 Uhr. (mab)