Prokop-Premiere: Handballer verpassen Sieg gegen Schweden

Hamburg - Christian Prokop muss weiter auf seinen ersten Sieg als Bundestrainer der deutschen Handballer warten. Gegen Schweden gab es im Heimdebüt immerhin dieses Mal ein Remis.

Die deutschen Handballer haben auch ihr zweites Länderspiel unter Neu-Bundestrainer Christian Prokop nicht gewonnen. Der stark ersatzgeschwächte Europameister kam gegen Schweden beim Tag des Handballs in Hamburg nicht über ein 25:25 (16:14) hinaus und verpasste damit die Revanche für die 25:27-Niederlage zum Prokop-Einstand tags zuvor in Göteborg.

Bester Werfer im deutschen Team vor 10.859 Zuschauern war am Sonntag der Wetzlarer Rückraumspieler Philipp Weber mit acht Toren, am Samstag hatte Kreisläufer Manuel Späth (4 Tore) von Frisch Auf Göppingen am häufigsten getroffen. Die erste echte Bewährungsprobe hat Prokop am 3. Mai in der EM-Qualifikation in Slowenien.

Prokop schont viele Stars

Prokop hatte bei seinen Premieren-Spielen viele der in ihren Klubs stark belasteten Stars geschont, unter anderem fehlten EM-Held Andreas Wolff und Kapitän Uwe Gensheimer. Zudem mussten Keeper Silvio Heinevetter (Magen-Darm-Infekt) und Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Grippe) ihre Teilnahme an den Länderspielen kurzfristig absagen.

Nach wochenlangem Tauziehen zwischen dem Deutschen Handballbund (DHB) und seinem Klub SC DHfK Leipzig hatte der 38-Jährige die Nachfolge von Dagur Sigurdsson vorzeitig übernommen, sein Vertrag bis 2022 gilt eigentlich erst ab dem 1. Juli 2017. Für die beiden Länderspiele gegen die Schweden hatte Prokop kurzfristig die Freigabe der Leipziger erhalten.

sid