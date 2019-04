„Das war mein letztes Heimspiel“ - Dirk Nowitzki verkündet das Ende seiner Karriere

Dirk Nowitzki beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das verkündete der Superstar der Dallas Mavericks nach dem Heimspiel gegen die Phoenix Suns.

Update vom 10. April, 7.24 Uhr:

Dirk Nowitzki hat das Ende seiner Karriere verkündet. Ein letztes Mal wird der große Blonde aber noch für die Dallas Mavericks auflaufen. In der Nacht auf Donnerstag spielen die Texaner bei den San Antonio Spurs.

Bei der Verkündung seines Abschieds aus der NBA hat Nowitzki verraten, was die gründe für sein Karriereende sind. Die Probleme mit seinem Fuß seien dafür mitausschlaggebend gewesen, sagte der Würzburger. „Die letzten paar Wochen waren schon besser. Ich glaube aber nicht, dass der Fuß noch eine Saison hält.“ Die Entscheidung sei bei ihm in den „letzten paar Tagen“ gereift. „Ich bin froh, dass die Saison vorbei ist und dass jetzt mein anderes Leben beginnt.“

Dirk Nowitzki verkündet das Ende seiner Karriere

Update vom 10. April, 5.53 Uhr: Dirk Nowitzki hat an einem Abend voller Emotionen das Ende seiner einzigartigen Basketballkarriere verkündet. "Das war mein letztes Heimspiel, so wie ihr das erwartet habt", sagte der Superstar von den Dallas Mavericks nach dem 120:109 gegen die Phoenix Suns über das Hallenmikrofon. Entgegen seiner Ankündigung, erst im Urlaub eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen, machte der 40-Jährige schon jetzt Schluss.

In seinem letzten Spiel im American Airlines Center zeigte Nowitzki mit 30 Punkten die beste Saisonleistung und wurde zum Ende seiner 21. NBA-Saison im Trikot der Franchise von den 19.200 Fans ausgiebig gefeiert. Mavs-Topscorer Nowitzki kamen wegen der tollen Atmosphäre die Tränen.

Dirk Nowitzki mit fantastischem letztem Heimspiel

Hunderte Mitarbeiter der Mavericks hatten Nowitzki nach seiner Ankunft im Bauch der Arena einen tollen Empfang bereitet. Der 40-Jährige lief durch ein Spalier, genoss sichtlich die lauten "Dirk"-Rufe und klatschte voller Dankbarkeit mit so vielen wie möglich ab. Alle trugen das schwarze T-Shirt mit dem Aufdruck "41.21.1", der bedeutet: Die Nummer 41 spielt Saison Nummer 21 für diesen einen Klub.

Auch Rick Carlisle hatte sich wie so viele in der Halle das spezielle Shirt übergezogen, der Trainer beorderte Nowitzki natürlich in die Startaufstellung der Mavericks, unter lautem Jubel der Fans wurde das Klubidol als letzter Spieler vorgestellt. Zunächst liefen alle Angriffe über ihn, Nowitzki traf nach 33 Sekunden seinen ersten Wurf und sorgte in gut drei Minuten im Alleingang für die ersten zehn Punkte der Gastgeber. Mitte des ersten Viertels wurde er von seinem Landsmann Maximilian Kleber ersetzt.

Nowitzki zeigte im 1521. Hauptrundenspiel seiner Laufbahn noch einmal die ganze Palette seiner Qualitäten. Gegen das schlechteste Team aus dem Westen traf er bis zur Pause vier von sechs Dreierversuchen, machte 19 Punkte und holte vier Rebounds, am Ende waren es acht. Immer wenn Nowitzki zum Wurf ansetzte, erhoben sich die Fans von ihren Sitzen.

Dirk Nowitzki hört auf: „We want Dirk“-Rufe werden erhört

Als der Routinier den Ball nach der Pause zum erst zweiten Mal in dieser Saison per Dunking in den Ring stopfte, schallten "MVP"-Rufe durch die Arena. Auch "one more year", also "noch ein Jahr", riefen die Zuschauer in der Hoffnung, dass es vielleicht doch weitergeht.

Nowitzki erhielt wie von Carlisle angekündigt viel Spielzeit, wurde immer wieder vom Publikum gefordert ("we want Dirk") und kam am Ende auf 32:42 Minuten. Im Schnitt waren es in dieser Saison nur 14,9 gewesen. Nowitzki stand auf dem Parkett, als sein letztes Spiel in Dallas zu Ende ging.

Dirk Nowitzki: Ein weiteres Jahr bei den Dallas Mavericks? „Es wäre ein Spaß, ...“

Dallas - Nach 21 Jahren in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA neigt sich die lange und erfolgreiche Karriere von Dirk Nowitzki dem Ende zu. Bisher hat der 40-Jährige zwar offen gelassen, ob er noch eine Saison dranhängt, doch vieles deutet darauf hin, dass er aufhört.

In vielen Arenen der NBA wurde der Profi von den Dallas Mavericks bereits gebührend verabschiedet. Besonders emotional wurde es in Los Angeles, als Clippers-Trainer Doc Rivers extra eine Auszeit nahm, um den Würzburger mit einer Ansprache über das Hallen-Mikrofon zu würdigen. „Dirk Nowitzki, einer der Größten aller Zeiten“, sagte der 57-Jährige und forderte die Fans im Staples Center auf, sich von ihren Sitzen zu erheben. Auch bei den Auswärtsspielen der Mavs in Charlotte, Boston, Indianapolis und New York gab es minutenlangen Applaus für den „langen Blonden“ (einer seiner vielen Spitznamen).

Dennis Schröder, Nowitzkis ehemaliger Mitspieler in der deutschen Nationalmannschaft, hofft indes auf eine Fortsetzung der Laufbahn von „Dirkules“. „Ich glaube, er hat noch ein Jahr in sich“, sagte der 25-jährige Point Guard von den Oklahoma City Thunder im Interview mit DAZN und Spox.

Dirk Nowitzkis Zukunft: Hat sein Mentor zu viel verraten?

Möglicherweise hat nun aber ein enger Vertrauter Nowitzkis dessen Zukunftspläne ausgeplaudert. „Die Mavericks können sich vorstellen, dass er als erfahrener Spieler nach dieser Saison in der Umkleide für Ordnung sorgt“, verriet Holger Geschwindner, Mentor und Privattrainer des 2,13 Meter großen Big Mens, der Sport Bild. Bedeutet dies etwa, dass die Basketball-Ikone noch ein Jahr dranhängt? Unter Umständen könnte er dann - wie bereits in dieser Spielzeit - eine kleinere Rolle einnehmen, dem Team um die Youngsters Luka Doncic und Kristaps Porzingis aber mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Dass Nowitzki nicht mehr der Jüngste ist, sei laut Geschwindner kein Problem. „Dirk kam ja nie über seine Physis. Wie hat Roger Federer schon gesagt? 'Age is not an issue, it's just a number' (Alter ist kein Thema, sondern nur eine Zahl).“ Das „German Wunderkind“, das US-Medien zufolge in der Saison 2018/2019 ein Gehalt von fünf Millionen Dollar kassiert, wird am 19. Juni 41 Jahre alt - dies ist auch seine Trikotnummer bei den Dallas Mavericks.

Dirk Nowitzki: Karriereende? Entscheidung fällt im Familienurlaub

Unmittelbar nach dem Saisonende wird Nowitzki noch keine Entscheidung über seine Zukunft bekannt geben. Der NBA-Star will im Familienurlaub mit seiner Frau und den Kindern darüber nachzudenken, ob er aufhört oder nicht. Das verriet der „Dunking Deutschman“ der Bild, betonte aber auch: „Ich kann natürlich nicht allzu lange warten, die Entscheidung monatelang hinauszögern und dann plötzlich sagen, ich spiele noch eine Saison. Die Entscheidung muss relativ zeitnah fallen.“

Nowitzki blickt zurück auf eine unglaubliche Karriere, die mit der Meisterschaft im Jahr 2011 gekrönt wurde: „Ich bin schon stolz, was ich hier aufgebaut habe. Es war eine tolle Zeit“, sagte er dem Streaming-Dienst DAZN. Doch auch in diesem Interview ließ der 40-Jährige erneut offen, wie es für ihn weitergeht: „Es wäre schon witzig, mit den Jungs nochmal voll durchzuziehen. Luka (Doncic) ist ein super interessanter Spieler für 19, 20. Er hat hier wirklich alle beeindruckt und hat ein tolles Allround-Spiel für sein Alter. (...) Porzingis ist auch erst 23. (...) Klar wäre es ein Spaß, es nochmal zu machen. Aber die Gesundheit steht im Vordergrund.“

Übrigens: Als Nowitzki vor einigen Wochen einen neuen Meilenstein in seiner Karriere erreichte, veröffentlichten die Mavs einen kryptischen Tweet, über den etliche Fans rätselten.

Dirk Nowitzki: Wann bestreitet er sein letztes Spiel?

Sollte Dirk Nowitzki jedoch beschließen, seine Karriere am Ende der Saison 2018/2019 zu beenden, wäre das Auswärtsspiel bei den San Antonio Spurs der letzte Auftritt des Deutschen in der NBA. Das Match gegen den Rivalen aus Texas steigt in der Nacht auf Donnerstag (11. April) um 2 Uhr deutscher Zeit, wie Sie dem NBA-Spielplan auf tz.de* entnehmen können.

+ Macht Dirk Nowitzki am 9. April 2019 (Ortszeit) sein letztes Spiel für die Dallas Mavericks im American Airlines Center? © dpa / Lm Otero

Einen Tag zuvor, am 10. April 2019 (Mittwoch), würde Nowitzki ein allerletztes Mal im American Airlines Center in Dallas auflaufen. Gegner an diesem Abend: die Phoenix Suns, Schlusslicht im Westen. Klub-Boss Mark Cuban kündigte bereits an: „Es wird unglaublich. Es wird emotional. Wir haben ein paar Leute eingeflogen, die für Dirk wichtig sind.“

Auch Rick Carlisle, Trainer der Dallas Mavericks, blickt der Partie mit Vorfreude entgegen. „Das wird verrückt hier drinnen. Allein schon durch den Gedanken, dass es sein letztes Spiel im American Airlines Center sein könnte, wird es das heißeste Ticket seit der Championship sein“, so der 59-Jährige gegenüber DAZN. „Ich plane definitiv, ihn in diesem Spiel so viel spielen zu lassen, wie es geht.“

Beiden Partien werden in Deutschland übrigens live und exklusiv vom Streaming-Dienst DAZN übertragen.

Dirk Nowitzki: Die Statistiken in der Saison 2018/2019

Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists Blocks Steals Turnovers FG% 3P% FT% 49 14.9 6.6 2.9 0.6 0.3 0.2 0.3 35.8 30.8 75.6

Stand: 9. April 2018

Dirk Nowitzki: Die Karriere-Statistiken im Überblick

Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists Blocks Steals Turnovers FG% 3P% FT% 1520 33.8 20.7 7.6 2.4 0.8 0.8 1.6 47.1 38.1 87.9

Stand: 9. April 2018

Dirk Nowitzki: Soll der NBA-Star noch ein Jahr dranhängen? Stimmen Sie ab!

Dirk Nowitzki: Frau und Kinder

Dirk Nowitzki ist seit 2012 mit der Schwedin Jessica Olsson verheiratet. Sie hat zwei Brüder, Marcus und Martin Olsson. Beide sind Profifußballer. Während Marcus (30) sein Geld bei Derby County verdient, kickt Martin (30) bei Swansea City und ist sogar schwedischer Nationalspieler.

Nowitzki und Jessica Olsson haben drei Kinder: Malaika, Morris und Max. Nach seinem Karriereende möchte die Familie zunächst in Amerika bleiben. „Meine Kinder sind alle hier geboren, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule, von daher ist eine Rückkehr nach Deutschland nicht geplant“, sagte der 40-Jährige einst der Rheinischen Post.

Dirk Nowitzki: Rekorde, Auszeichnungen und Meilensteine des deutschen Basketball-Stars

NBA-Meister mit den Dallas Mavericks und Finals-MVP in der Saison 2010/2011.

NBA-MVP in der Saison 2006/2007.

Sechster in der ewigen Punkte-Bestenliste der NBA (31.496 Punkte).

Schlüssel zur Stadt Dallas für seine Verdienste auf und abseits des Basketball-Parketts erhalten.

April auf Beschluss des Verwaltungsbezirks Dallas County offiziell zum „Month of Dirk“ (Dirks Monat) erklärt.

Dirk Nowitzki: Gehälter im Überblick

21 Jahre hat Dirk Nowitzki in der US-amerikanischen Basketball-Profiliga NBA verbracht. In dieser Zeit hat der Würzburger rund 250 Millionen Dollar durch Gehälter kassiert. Hinzu kommen Einnahmen durch Werbe-Deals.

Saison Gehalt (in Millionen US-Dollar 1998/1999 1,472 1999/2000 1,583 2000/2001 1,693 2001/2002 2,157 2002/2003 10,067 2003/2004 11,326 2004/2005 12,584 2005/2006 13,843 2006/2007 15,101 2007/2008 16,360 2008/2009 18,077 2009/2010 19,795 2010/2011 17,278 2011/2012 15,367 2012/2013 20,907 2013/2014 22,721 2014/2015 7,974 2015/2016 8,333 2016/2017 25,0 2017/2018 5,0 2018/2019 5,0

