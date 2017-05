DTM: Berger-Neffe Auer feiert ersten Saisonsieg

Hockenheim - Der Auftakt ist dem Deutschen Tourenwagen Masters gelungen. In Hockenheim zeigt die Rennserie, dass die Reformen wirken. Den Sieg holt ausgerechnet der Neffe des neuen DTM-Chefs.

Erst souverän, dann nervenstark: Der Österreicher Lucas Auer hat das erste Rennen der neuen DTM-Saison in Hockenheim gewonnen und Mercedes einen perfekten Auftakt beschert. Der Neffe des neuen DTM-Bosses Gerhard Berger siegte am Samstag hauchdünn vor dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Timo Glock im BMW und Mike Rockenfeller im Audi.

Vizemeister Edoardo Mortara (Italien) folgte im Mercedes auf Rang vier vor dem starken Audi-Duo Mattias Ekström (Schweden) und René Rast (Minden). Titelverteidiger Marco Wittmann (Fürth/BMW) zeigte ein gewohnt fehlerfreies Rennen und verbesserte sich von Startplatz elf auf zehn.

„Abstand das härteste und längste Rennen“

"Das war mit Abstand das härteste und längste Rennen meines Lebens, das hat nie aufgehört. So macht ein Sieg besonders Spaß", sagte Lucas Auer in der ARD: "Ich hatte am Ende quasi keine Reifen mehr und musste trotzdem schnell fahren und mich verteidigen. Das war unheimlich hart. Ohne den Boxenfunk ist das noch schwieriger, du bist komplett auf dich selbst gestellt."

In der DTM ist vieles neu in dieser Saison. Die Wagen haben mehr Power, der Boxenfunk ist stark eingeschränkt, der neue Reifen ist äußerst anspruchsvoll, baut schneller ab und stellt die Fahrer vor große Herausforderungen. "Keiner weiß, was ihn erwartet im Longrun", hatte Auer daher unmittelbar vor dem Start gesagt.

Doch von Unsicherheiten war beim Österreicher nichts zu merken - im Gegenteil: Der 22-Jährige erwischte einen guten Start und zog schnell davon. Während sich die Konkurrenz um den sehr schnellen Glock dahinter harte Duelle lieferte, sah es lange Zeit nach einem deutlichen Start-Ziel-Sieg Auers aus. Doch am Ende kam Glock immer näher und hätte Auer den Sieg beinahe noch entrissen. Über Minuten und mehrere Runden fuhren beide fast Rad an Rad - mit dem besseren Ende für den Youngster, der nervenstark blieb und sich keinen Fehler leistete.

Mercedes-Chef Fritz: Lucas hat Druck bravourös standgehalten

"Es war ein ganz starkes Rennen von Lucas. Er war am Ende unglaublich unter Druck und hat diesem bravourös standgehalten", sagte Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz: "Mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist der verdiente Lohn für das ganze Team." Für Auer war es der zweite Sieg seiner DTM-Karriere - in Hockenheim war er zuvor nie in die Punkte gefahren.

Das Rennen war damit ganz nach dem Geschmack von Gerhard Berger. "Die Fans haben ein super Rennen gesehen", sagte der neue Chef des DTM-Vermarkters ITR dem SID: "Spannung bis zur letzten Sekunde und alle drei Hersteller auf dem Podium zu haben, zeigt, wie eng diese Saison werden kann." Berger wünscht sich "echten" und umkämpften Motorsport. "Die DTM ist eine starke Meisterschaft, die noch spannender werden wird", sagte der ehemalige Formel-1-Star.

sid