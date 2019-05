Eishockey-WM 2019: Diese Spieler sind im Kader der deutschen Mannschaft

Im Mai ist es wieder soweit: Die Eishockey-WM 2019 steht an. Diese Spieler kämpfen im deutschen Kader um den Titel bei der WM in der Slowakei.

München - Die deutsche Eishockey-Herrenmannschaft hat mit der Silbermedaille in Pyeongchang im Februar 2018 eine Sensation vollbracht. Und auch wenn die WM 2018 nicht ganz so erfolgreich war wie Olympia 2018, freut sich das deutsche Eishockey-Herz wieder auf eine aufregende Zeit und hofft bei den ganz Großen mitspielen zu können. Immerhin konnte man sich bei Olympia auch gegen die großen Gegner wie Schweden und Kanada behaupten und unterlag nur ganz knapp den Russen in der Verlängerung. Trainer Toni Söderholm, der Markus Sturm (jetzt in der NHL) beerbt, glaubt auch an die ein oder andere Überraschung der deutschen Mannschaft, auch wenn er ein paar große Änderungen vorgenommen hat. Insgesamt zählen gerade 25 Spieler zum WM-Kader-Aufgebot. Am Samstag, den 11. Mai, spielt, wie Sie dem Spielplan der Eishockey-WM entnehmen können, die deutsche Mannschaft das erste Mal bei der WM. Gegner ist Großbritannien. Wie und wo Sie alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV oder Stream verfolgen können, haben wir Ihnen aufgelistet.

Eishockey-WM 2019: Toni Söderholm setzt bei Kader auf junge Torhüter - ohne Endras und aus den Birken

Da NHL-Torhüter Philipp Grubauer mit Colorado Avalanche immer noch im Rennen um den Stanley Cup ist, kann er leider nicht unser letzter Mann sein. Auch NHL-Torhüter Thomas Greiss, der zwar mittlerweile mit seinen New York Islanders ausgeschieden ist, steht nicht im deutschen Kader der Eishockey-Mannschaft 2019 - er musste allerdings verletzungsbedingt absagen.

Überraschend ist jedoch, dass Söderholm die beiden Torhüter der Finalserie der DEL (merkur.de* berichtet), Denis Endras (Mannheim) und Danny aus den Birken (München) nicht nachnominiert hat, sondern weiter bei seinem Torhüter Trio aus Niklas Treutle (Nürnberg), Dustin Strahlmeier (Schwenningen) und Mathias Niederberger (Düsseldorf) bleibt. Das verwunderte viele, nachdem beide Torhüter eine gute Saison gespielt hatten, vor allem Endras.

Er wurde am Ende der Finalserie gegen München als ‚Most Valuable Player‘ ausgezeichnet. Im „Morgenmagazin“ des ZDF äußert sich Söderholm wie folgt dazu: „Wir müssen alles analysieren, die Gegentore und wie müde ein Spieler ist. Wenn du zu einer WM fährst, musst du topfit sein.“ Zu seinem Torhüter-Trio steht der Finne weiterhin: „Die Jungs sind top, kommen mit viel Energie rein. Wenn einer der drei spielt, sind wir auch gut besetzt auf der Torwartposition.“ Da Bundestrainer Toni Söderholm aber noch nicht alle Keeper zum WM-Start am Freitag melden muss, wäre eine Nachbesetzung mit Grubauer immer noch denkbar.

+ Toni Söderholms Kader musste sich vor der Eishockey-WM in der Slowakei bei einem Testspiel in Mannheim beweisen. © Uwe Anspach/dpa

Deutscher Kader bei der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei: Acht DEL-Finalisten, ein Debütant und drei NHL-Spieler

Der deutsche Kader mit den beiden Top-Stürmern mit Leon Draisaitl (Edmonton) und Domink Kahun (Chicago) steht spätestens nach dem Testspiel gegen Österreich fest. Doch auch Frederik Tiffels (Köln), der ebenfalls kurz in der NHL war und Lean Bergmann (Iserlohn) überzeugten im Sturm mit ihrer Leistung. Doch Trainer Söderholm setzt nicht nur auf seine NHL-Stars. Viele erfahrene Spieler aus der DEL, darunter acht DEL-Finalisten, sind wieder mit dabei. Moritz Seider, Denis Reul, Matthias Plachta und Markus Eisenschmid vom neuen deutschen Meister Adler Mannheim sowie Yannic Seidenberg, Yasin Ehliz, Patrick Hager und Frank Mauer vom Final-Verlierer EHC Red Bull sind nach dem DEL-Finale mit dazu gestoßen. Motiz Seider ist dabei mit seinen 18 Jahren der einzige Debütant im deutschen Eishockey-WM-Kader 2019.

Für die acht Finalisten mussten dafür die fünf jungen Spieler weichen: die beiden Verteidiger Stephan Daschner (Straubing) und Simon Sezemsky (Augsburg) sowie die Angreifer Dominik Bokk (Växjö), David Elsner (Ingolstadt) und Tim Wohlgemuth (Ingolstadt).

Trainer Toni Söderholm verzichtet für die WM in der Slowakei auch auf erfahrene Spieler, die im Eishockey-WM-Kader 2018 noch dabei waren. Dazu zählen nicht nur die Goalies Denis Endras und Danny aus den Birken, die mit Timo Pielmeier (Ingolstadt) das Olympia-2018-Goalie-Trio gebildet haben, sondern auch Verteidiger Daryl Boyle oder die Mannheimer Sinan Akdag (verletzt), Phil Hungerecker, Nico Krämmer und David Wolf.

Nach dem letzten Testspiel gegen die USA am 7. Mai, drei Tage vor Beginn der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei, strich Bundestrainer Toni Söderholm noch Fabio Pfohl von den Kölner Haiern und Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt.

Wir tickern alle Spiele für Sie live mit. Den Live-Ticker zum ersten Spiel der deutschen Eishockey-Mannschaft gegen Großbritannien lesen Sie hier nach.

Eishockey-WM 2019: Das ist der Kader von Team Deutschland