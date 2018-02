„Etwas Besonderes“: Steinmeier besucht deutsches Olympia-Team - Skispringer warten vergebens

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte bei seiner Olympia-Visite in Pyeongchang überraschend das Training einiger deutscher Sportler.

Pyeongchang - Die deutschen Sportler haben bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hohen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steineier erhalten. Das Staatsoberhaupt schaute am Samstag unter anderen beim Training der Eishockey-Nationalmannschaft, den Eiskunstläufern und den Rodlerinnen vorbei.

Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff war hoch erfreut über den überraschenden Besuch Steinmeiers beim zweiten Olympia-Training. „Es war für uns schön, dass so jemand wie er bei uns vorbeischaut“, sagte der Verteidiger. „Er kannte auch meine Karriere, wusste, dass ich in den USA gespielt habe.“

Das Staatsoberhaupt sah in der Trainingshalle des Gangneung Hockey Centres zu, wo die DEB-Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm ab 10.00 Uhr Ortszeit auf dem Eis war. „Da freut man sich sehr, denn so oft kommt bei uns so jemand nicht vorbei“, meinte Bundestrainer Marco Sturm.

Nach den Eishockey-Cracks folgen die Eisläufer

Nach dem Besuch beim Eishockey-Team machte Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender noch eine einstündige Stippvisite beim Training der Paarläufer in der Eisarena. Das Paar unterhielt sich angeregt mit den Medaillenkandidaten Aljona Savchenko und Bruno Massot, die nach dem Teamwettbewerb am Vortag eine Ruhepause einlegten. Ein gemeinsames Erinnerungsfoto wurde in der Mannschaftsbox der Deutschen gemacht.

„Das war cool. Das ist der erste Präsident, den ich getroffen habe“, sagte der gebürtige Franzose Massot, der vor Olympia die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. „Er hat uns viel Glück gewünscht“, ergänzte Massot, der mit Savchenko am kommenden Mittwoch gefordert ist. „Ich glaube, es war vor allem seine Frau, die hierherkommen wollte, weil sie Eiskunstlauf sehr gern mag“, meinte der 29 Jahre alte WM-Zweite.

Der Bundespräsident wollte am Samstag noch mit IOC-Präsident Thomas Bach zusammentreffen und das Deutsche Haus sowie den Damen-Sprint im Biathlon besuchen, bei dem Laura Dahlmeier zu den Medaillen-Anwärterinnen zählt. Am Freitagabend gehörte Steinmeier zu den Gästen der Eröffnungsfeier der ersten Olympischen Winterspiele in Südkorea.

Die deutschen Skispringer haben wenige Stunden vor ihrem ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen vergeblich auf eine Mahlzeit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewartet. Statt im olympischen Dorf, in dem auch Andreas Wellinger, Richard Freitag und Co. wohnen, zu speisen, fuhr die Limousine des Staatsoberhauptes am Samstag in Pyeongchang beim Außenquartier vor, wie ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes (DSV) sagte.

Dort wohnen nur die Nordischen Kombinierer und die Skispringerinnen, die sich am ersten Wettkampftag der Spiele aber gar nicht in ihrem Quartier befanden. Die Kombinierer reisten erst aus Deutschland an, weil der erste Wettkampf am Mittwoch steigt. Die Frauen um Olympiasiegerin Carina Vogt waren zum Training an der Schanze.

Der Bundespräsident ist nun offiziell Mitglied des deutschen Olympiateams. Biathletin Maren Hammerschmidt und Snowboarder Konstantin Schad schenkten Steinmeier beim Besuch im deutschen Haus von Pyeongchang am Samstag die offizielle Teamkleidung der Mannschaft. DOSB-Präsident Alfons Hörmann überreichte dem deutschen Staatsoberhaupt zudem eine "Team D"-Medaille.

"Danke an die Sportlerinnen und Sportler, die sich über Wochen und Monate gequält haben, um hier und heute fit zu sein. Danke auch dafür, dass sie als Team D ein gutes Gesicht unseres Landes vermitteln in Korea und in die ganze Welt", sagte Steinmeier.

Zudem waren am Sonntag noch ein Besuch bei den Medaillenentscheidungen der Biathletinnen (Sprint) und der Skispringer (Normalschanze) geplant - dort hoffte Steinmeier, die erste deutsche Medaille persönlich mitzuerleben.

