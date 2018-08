Schwere Operation bei F1-Legende Niki Lauda - Zustand angeblich „äußerst ernst“

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Niki Lauda hat sich einer Lungentransplantation unterziehen müssen. Grund ist eine schwere Lungenerkrankung des 69-Jährigen.

Große Sorge um Niki Lauda: Der dreimalige Formel-1-Weltmeister musste sich am Donnerstag in seiner Heimatstadt Wien einer Lungentransplantation unterziehen. Der Eingriff beim 69-jährigen Österreicher wurde im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) vorgenommen, das gab die Klinik in einer kurzen Stellungnahme bekannt.

"Die Transplantation wurde von Walter Klepetko, Leiter der Klinischen Abteilung für Thoraxchirurgie, und Konrad Hötzenecker erfolgreich durchgeführt", hieß es in der Mitteilung: "Wir bitten um Verständnis, dass die Familie keine öffentlichen Statements abgeben wird und ersuchen die Privatsphäre von Familie Lauda zu wahren."

Die OP musste wegen einer schweren Lungenerkrankung vorgenommen werden. Laut ORF befindet sich der Aufsichtsratschef des Mercedes-Werksteams in einem äußerst ernsten Zustand. Das Alpenland bangt um sein Motorsportidol.

Am Donnerstag kam der Rückschlag

Nach Informationen der Tageszeitung Österreich hatte sich Lauda zuletzt im Urlaub auf Ibiza eine Sommergrippe eingefangen und sich wegen der Probleme ins Wiener Klinikum begeben. Nach einem zwischenzeitlichen Aufenthalt auf der Intensivstation wurde er auf eine normale Station verlegt, es ging ihm wieder besser - bis am Donnerstag der schwere Rückschlag erfolgte.

Laudas Lunge ist seit seinem schlimmen Feuerunfall vom Nürburgring am 1. August 1976 schwer beeinträchtigt, giftige Dämpfe verätzten damals das Organ. Lauda hatte auf der Nordschleife die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und war in eine Felswand gekracht, es dauerte endlose 55 Sekunden, ehe der begnadete Rennfahrer aus dem Wrack gezogen werden konnte.

Seine Geschichte wird verfilmt

Später sprach Lauda von "meinem Barbecue", wenn er von dem Horrorunfall redete, der sein Gesicht entstellte. Als ob nichts gewesen wäre, hätte er nach der Flammenhölle fast noch seinen WM-Titel aus der Vorsaison erfolgreich verteidigt.

Beim letzten Saisonrennen in Fuji aber steuerte er seinen Ferrari im monsunartigen Regen freiwillig an die Box und überließ seinem britischen Kontrahenten James Hunt den Titel. "Ich wollte mich nicht ein zweites Mal umbringen", sagte er später. Die Geschichte wurde von Hollywood in dem Streifen "Rush" verfilmt.

Lauda als Aufsichtsrat des Mercedes-Teams

Lauda, heute neben seiner Funktion im Aufsichtsrat des Mercedes-Teams Miteigentümer und Geschäftsführer der Fluglinie Laudamotion, wurde in der Formel 1 in den Jahren 1975, 1977 und 1984 Weltmeister. Zweimal im Ferrari, einmal im McLaren. Ein Jahr nach dem dritten Triumph beendete der Wiener seine Karriere.

Wegen der Folgen des Unfalls vom Nürburgring hatte sich Lauda in der Vergangenheit bereits zwei Nierentransplantationen unterzogen. Nun muss seine Familie wieder bangen. Doch Nikolaus Andreas Lauda, 2009 noch einmal Vater von Zwillingen geworden, ist als Kämpfer bekannt.

Seit Dezember 2013 rätselt die F1-Gemeinde auch um Michael Schumacher. Wie geht es ihm nach dem schweren Ski-Unfall? Hier fassen wir die Äußerungen seiner Managerin aus den vergangenen Jahren zusammen - ein vor ein paar Monaten veröffentlichtes Zitat sorgt für Aufsehen.

sid