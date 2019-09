Ex-Ski-Star wird vermisst - sie war mit schwarzem Mercedes unterwegs

Olympia-Teilnehmerin Blanca Fernandez Ochoa wird vermisst. Zuletzt wurde sie in einer schwarzen A-Klasse gesehen.

Madrid - Die ehemalige spanische Skirennläuferin Blanca Fernandez Ochoa wird vermisst. Die spanische Nationalpolizei hat sich via Twitter an die Öffentlichkeit gewendet. Demnach ist die 56-Jährige zuletzt am 23. August gesehen worden. Fernandez Ochoa war im Madrider Stadtbezirk Aravaca in einer schwarzen A-Klasse von Mercedes unterwegs.

MÁXIMA DIFUSIÓN. Blanca Fernández Ochoa ha desaparecido en Aravaca #Madrid. Vista por última vez el 23/08/19, viaja en Mercedes clase A de color negro, 0213CKD. El coche lleva una camiseta con la bandera de Canadá en asiento conductor. Si tienes información: 608367251 /091 pic.twitter.com/TyvwnXRV8N — Policía Nacional (@policia) 31. August 2019

Die Behörde bat die Bevölkerung in ihrem Suchaufruf um Hinweise, die zur Aufklärung des Verschwindens der früheren Sportlerin beitragen könnten. Bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville (Frankreich) konnte sie ihren größten sportlichen Erfolg feiern: Sie sicherte sich die Bronze-Medaille im Slalom. Nach der Saison 1991/92 beendete sie ihre Karriere und hatte bis dahin vier Welt-Cup-Siege eingefahren.

Fernandez Ochoas Bruder Francisco, der 2006 im Alter von 56 Jahren an Lymphdrüsenkrebs verstarb, wurde 1972 in Sapporo Slalom-Olympiasieger.

sid/dg