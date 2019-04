Ehemaliger Box-Weltmeister Felix Sturm auf Fitness-Messe festgenommen

Der ehemalige Box-Weltmeister Felix Sturm ist einem Medienbericht zufolge in Köln festgenommen worden. Die Polizei verhaftete ihn auf der Fitness-Messe „FIBO“.

Köln - Ex-Box-Weltmeister Felix Sturm ist am Freitag in Köln verhaftet worden. Das berichtet die Bild am Sonntag. Demnach war der 40-Jährige zu Besuch auf der Fitness-Messe „FIBO“. Laut BamS soll gegen gebürtigen Leverkusener ein offener Haftbefehl in Deutschland vorgelegen haben.

„Felix Sturm ist auf der Messe festgenommen worden“, bestätigte ein Kölner Polizeisprecher der Boulevardzeitung. Sturm wird offenbar vorgeworfen, Steuern hinterzogen zu haben. Über die Höhe der Summe gibt es bislang noch keine Informationen.

Dem Medienbericht zufolge griff die Polizei nun auf der „FIBO“ zu, da sich Sturm zuletzt in der Heimat seiner Familie in Bosnien aufgehalten haben soll.

sk