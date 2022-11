Formel 1: Brasilien GP im Live-Ticker – Micks letzte Chance und Kampf um Vize-WM-Titel

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 gastiert am Sonntag in São Paulo: Kann Mick Schumacher sein Cockpit für 2023 sichern? Charles Leclerc und Sergio Perez kämpfen um den zweiten Platz der WM! Das Rennen hier im Live-Ticker.

Startaufstellung beim Großen Preis von Brasilien

1. Russell 2. Hamilton 3. Verstappen 4. Perez 5. Leclerc 6. Norris 7. Sainz 8. Magnussen 9. Vettel 10. Gasly 11. Ricciardo 12. Schumacher 13. Zhou 14. Bottas 15. Alonso 16. Tsunoda 17. Stroll 18. Ocon 19. Latifi 20. Albon

São Paulo - Der Kampf um die Weltmeisterschaft ist für diese Saison bereits beendet. Max Verstappen wurde schon in Japan (09.10) zum zweiten Mal als Weltmeister gekrönt. Trotzdem geht es für die anderen Fahrer bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi (20.11) noch um wichtige Punkte. Charles Leclerc (Ferrari) und Sergio Perez (Red Bull) kämpfen zurzeit um den zweiten Platz in der Fahrerwertung.

Seit einer Weile ist es ein ständiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Auch momentan liegen gerade einmal sechs Punkte zwischen ihnen. Perez ist mit 284 Punkten zurzeit Zweiter und Leclerc mit 278 Punkten auf dem dritten Platz. Je nachdem, wie das Rennen in Brasilien ausgeht, werden wir erst in Abu Dhabi erfahren, welcher Fahrer sich den zweiten Platz, nach Verstappen holt.

Mick Schumacher: Haas Pilot mit einem durchwachsenen Wochenende

Mick Schumacher hatte bislang ein eher durchwachsenes Wochenende in Brasilien. Nachdem der Deutsche ein ziemlich schlechtes Qualifying am Freitag (11. November) erwischt hatte, musste er den Sprint am Samstag (12. November) vom Ende des Feldes starten. Immerhin machte er direkt drei Plätze gut und beendete das Sprintrennen sogar auf dem 12. Platz. Trotzdem ist genau diese Inkonstanz das Problem für Günther Steiner. „Wir wissen alle, dass Mick in diesem Jahr sehr gute und sehr schlechte Momente hatte, es war ein Auf und Ab“, sagte der Haas-Teamchef am Samstag bei einer Pressekonferenz.

Mick Schumacher beim großen Preis von Brasilien © Andy Hone/Imago

Doch auch ihm ist bewusst, dass sich Mick im Laufe der Saison verbessert hat. „Am Anfang der Saison war es sehr schwierig, er hatte in Kevin Magnussen einen neuen, starken Teamkollegen, das war daher erstmals richtige Formel 1 für ihn. Aber er ist da rausgekommen.“ Trotzdem scheint sich Steiner noch immer nicht sicher zu sein, ob er Schumacher nächste Saison noch im Auto haben möchte. Die Entscheidung, wer der zweite Fahrer im Haas wird, hat der Teamchef schon wieder vertagt. Im Laufe der Woche des Abu Dhabi Grand-Prix (20. November) will er seine Entscheidung aber endlich verkünden. (lhe mit sid)