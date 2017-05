Button schließt Fortsetzung der Formel-1-Karriere nicht aus

London - Ex-Weltmeister Jenson Button will eine Fortsetzung seiner Formel-1-Karriere nach seinem Sabbatjahr 2017 nicht generell ausschließen.

"Ich habe nach wie vor einen Vertrag mit McLaren, der es mir problemlos erlauben würde, 2018 zu fahren", sagte Button im Gespräch mit britischen Medien. Er sei nach wie vor als Pilot begehrt: "Ich hatte auch für dieses Jahr mehrere Angebote."

Zunächst wird der 37-jährige Brite am 28. Mai ins Formel-1-Cockpit zurückkehren. Button ersetzt beim Großen Preis von Monaco den zweimaligen spanischen Weltmeister Fernando Alonso bei McLaren. Alonso gönnt sich eine vom Team genehmigte Auszeit von der Formel 1 und wird an dem Tag bei den legendären Indy 500 in Indianapolis an den Start gehen.

Button: „Kann völlig befreit fahren“

Button hat das prestigeträchtige Rennen im Fürstentum Monaco 2009 gewonnen, in der Saison wurde er am Ende Weltmeister. "Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass Monaco mein einziger Formel-1-Einsatz in diesem Jahr ist, aber wenn sich später noch weitere Optionen ergeben - warum nicht", sagte Button: "Ich habe nichts zu gewinnen, aber auch nichts zu verlieren und kann völlig befreit fahren."

Den körperlichen Anforderungen der Formel 1 dürfte Button mühelos gerecht werden. Der Brite hält sich seit Jahren beim Triathlon fit und gewann am Samstag in seiner Altersklasse einen Wettbewerb in Kalifornien. Seit seinem Rückzug aus der Formel 1 verbringt Button seine Zeit überwiegend in den USA.

SID