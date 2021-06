Formel 1 JETZT im Live-Ticker: Große Aufregung vor Rennen in Spielberg

Großer Preis der Steiermark

+ © Nordphoto/imago-images Was ist für Sebastian Vettel in Spielberg drin? © Nordphoto/imago-images

Die Formel 1 ist am Wochenende zu Gast in Spielberg. Wir begleiten den Großen Preis der Steiermark am Sonntag hier im Live-Ticker.

Österreich-Doppelpack: Am Sonntag steigt das erste von zwei Formel-1*-Rennen in Spielberg.

Aufregung vor dem Rennen: Gleich zwei Fahrer werden bestraft und müssen drei Plätze nach hinten (siehe Erstmeldung und Update vom 27. Juni, 13.38 Uhr).

Wir begleiten den Großen Preis der Steiermark heute im Live-Ticker.

Formel 1: Die Startaufstellung vor dem Großen Preis der Steiermark

1 Verstappen 2 Hamilton 3 Norris 4 Perez 5 Bottas 6 Gasly 7 Leclerc 8 Alonso 9 Stroll 10 Russell 11 Tsunoda 12 Sainz 13 Ricciardo 14 Vettel 15 Giovinazzi 16 Latifi 17 Ocon 18 Räikkönen 19 Schumacher 20 Mazepin

14.52 Uhr: Die letzten Vorbereitungen laufen, dann geht es hier endlich los.

14.44 Uhr: Der Große Preis der Steiermark steht unmittelbar bevor. Schlager-Star Andreas Gabalier ist deshalb ebenfalls im wahrsten Sinne des Wortes am Start und singt das Dachsteinlied, die steirische Landeshymne.

F1 heute im Live-Ticker: Verstappen-Pole in Spielberg

14.35 Uhr: Lando Norris hat es hier letztes Jahr auf das Podium geschafft. Und heute? „Es ist die beste Startposition bisher in der Saison. Wir müssen schauen, was möglich ist. Hoffentlich kommen wir gut durch die erste Runde. Danach müssen wir eine Entscheidung treffen - gehen wir mit Red Bull und Mercedes mit oder konzentrieren wir uns auf Platz fünf?“, sagt McLaren-Teamchef Andreas Seidl vor dem Rennen.

14.28 Uhr: Helmut Marko von Red Bull ist am Sky-Mikro: „Entscheidend wird der Start sein und dann, ob wir weit genug wegkommen, um einen Undercut zu verhindern.“

Gleich beginnt das Rennen. Vorab versuchen die Mechaniker alles, um die Autos abzukühlen, schließlich hat es rund 26 Grad Celsius. Und auch die Fahrer wollen cool bleiben - Mick Schumacher trägt beispielsweise eine Kühlweste.

14.20 Uhr: 40 Minuten noch bis zum Start! Die Autos kommen nun langsam auf die Strecke und fahren sich ein.

F1 im Live-Ticker: Aufregung um Bottas und Tsunoda - Beide strafversetzt

14.07 Uhr: Es kribbelt in Spielberg. In weniger als einer Stunde geht es hier los. Setzt sich Max Verstappen weiter von Lewis Hamilton ab? Gelingt Lando Norris eine Überraschung? Was machen Sebastian Vettel und Mick Schumacher? Letzterer hat aktuell Probleme mit seinem Haas - sogar seine Mutter Corinna schaltete sich deshalb ein*.

Update vom 27. Juni, 13.56 Uhr: Regnet es heute in Spielberg? Glaubt man dem Wetterbericht, dann könnte es hier und heute in der Steiermark noch nass werden.

Formel 1 heute im Live-Ticker: Doppelte Aufregung - gleich zwei Strafen vor Spielberg-Rennen

Update vom 27. Juni, 13.38 Uhr: Übrigens: Nicht nur Valtteri Bottas wurde bestraft! Auch Yuki Tsunoda kassierte eine Rückversetzung, eigentlich wäre der Japaner im AlphaTauri von Platz acht gestartet. Weil er Bottas aber im Quali behinderte, geht es drei Ränge zurück.

Die deutschen Fahrer Sebastian Vettel* und Mick Schumacher* profitieren davon nicht - sie waren im Qualifying am Samstag einfach zu langsam. Vettel geht als Vierzehnter ins Rennen, Schumacher als Neunzehnter.

Formel 1 heute im Live-Ticker: Verstappen mit Spielberg-Pole - Strafe für Bottas

Erstmeldung vom 27. Juni, 13 Uhr: Spielberg - Gelingt Max Verstappen der nächste Coup? Der Niederländer gibt auch in Spielberg* Vollgas - und hat sich die nächste Pole Position gesichert. Es sieht tatsächlich danach aus, als würde der Red Bull den Mercedes auch auf Dauer abhängen können. Das bedeutet: Nach Jahren der Lewis-Hamilton-Dominanz haben wir endlich wieder einen spannenden Titelkampf in der Formel 1* - und das ist doch genau das, was die Fans sehen wollen.

Auch Abseits der Spitze gibt es Aufregung: Im Fokus steht aktuell Valtteri Bottas und zwar genau aus diesem Grund - der Finne hat absolut nichts mit der Spitze zu tun. Zu schwankend sind seine Leistungen, zu selten ist die Unterstützung für Hamilton im Titelkampf. Deshalb wird inzwischen schon öffentlich debattiert, ob die Silberpfeile nicht vielleicht doch sofort auf Top-Talent George Russell setzen sollten. Der macht im Williams nämlich immer wieder auf sich aufmerksam, steht beim Großen Preis der Steiermark sogar auf einem starken zehnten Platz.

Formel 1 heute im Live-Ticker: Bottas-Strafe beim Großen Preis der Steiermark

Bottas ist nur Fünfter. Dabei wäre seine Zeit im Qualifying mehr wert gewesen, aber: Er wurde für ein Manöver im Freitags-Training bestraft und drei Plätze zurück versetzt. Was war passiert? Bottas hatte sich mit seinem Mercedes in der Box gedreht. Die Konkurrenz schäumte daraufhin und so schritten die Regelhüter schließlich ein. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff war darüber amüsiert. „Es ist sehr unterhaltsam, wie schnell einige Sportdirektoren mit Armageddon-Szenarien um die Ecke kommen. Es ist gut, dass der Funk offen ist, dann haben wir alle was zu lachen.“

Auch Bottas sah in den Beschwerden der Konkurrenz vor allem taktisches Kalkül, um Mercedes zu schwächen. „So läuft es eben, in diesem Sport versucht jeder, dich abzuzocken. Aus meiner Sicht ist das ziemlich hart. Ich hätte nie erwartet, dass es eine Strafe gibt. Aber wenn andere Teams eine Chance sehen, dann beschweren sie sich." Ob sich Bottas am Sonntag im Rennen* auf legalem Wege revanchieren kann? Wir sind gespannt und berichten im Live-Ticker.