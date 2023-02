Formel 1: Nico Hülkenbergs neuer Haas nicht wiederzuerkennen

Frischer Anstrich für den Haas-Boliden in der Formel 1. Das Auto von Rückkehrer Nico Hülkenberg erhält für die Saison 2023 neue Farben.

Kannapolis - Der US-Rennstall Haas und Rückkehrer Nico Hülkenberg melden sich zurück im neuen Formel-1-Jahr. Am Dienstag präsentierte Haas sein Auto für die Saison 2023, wenn auch noch nicht in Gänze. Zu sehen gab es bei der Vorstellung des „VF23″ nämlich lediglich Abbildungen von der neuen Lackierung - der Rennwagen selbst stammte noch aus der vergangenen Saison.

Nico Hülkenberg Geboren am 19. August 1987 in Emmerich (Nordrhein-Westfalen) Formel 1-Debüt: 2010 (AT&T Williams) Bisherige Formel 1-Teams: AT&T Williams, Sahara Force India, Sauber, Renault, BWT Racing Point, Aston Martin Formel 1-Team ab 2023: Haas F1 Team

Team Haas und Hülkenberg schmücken sich 2023 in Schwarz, Weiß und Rot

Im Zentrum des neuen Fahrzeug-Looks stehen die Farben Schwarz, Weiß und Rot. Im Kontrast zu früheren Haas-Autos dominiert diesmal Schwarz den eleganten Anstrich. Bei aller Vorfreude wird die Öffentlichkeit den VF-23 aber wohl erst am 23. Februar so richtig zu Gesicht bekommen, dann steigt in Bahrain der Auftakt der Wintertests.

Die neue Formel-1-Saison 2023 startet nur kurze Zeit später: Am 5. März auf dem Wüstenkurs in Sakhir. Erstmals auf die Strecke, nämlich in Silverstone, möchte sich Haas am 11. Februar mit dem neuen Boliden wagen. Dann aber zunächst noch hinter verschlossenen Türen, um den Rennwagen auf etwaige Kinderkrankheiten hin zu checken.

Haas hofft auf Fortsetzung des Aufwärtstrends

Nach einem soliden achten Rang in der vergangenen Formel 1-Saison hofft man beim Team Haas auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. „Mit Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg glaube ich, dass wir eine erfahrene Fahrerpaarung haben, die mehr als fähig ist, Punkte an einem Sonntag zu holen“, sagt Haas-Besitzer Gene Haas.

Mit Hülkenberg geht man bei den US-Amerikanern davon aus, einen passenden Ersatz für Mick Schumacher, der 2023 als Ersatz- und Testfahrer für Mercedes aktiv sein wird, gefunden zu haben - auch wenn der 35-jährige Formel-1-Profi in den vergangenen Jahren über kein Stammcockpit verfügte. Seine letzte Saison als Stammpilot, damals noch für Renault, bestritt Nico Hülkenberg im Jahr 2019. Anschließend kam der Fahrer lediglich noch auf vier Einsätze als Ersatzfahrer.

Darf sich als neuer Haas-Pilot auf ein neues Fahrzeug-Design für die Formel 1-Saison 2023 freuen: Nico Hülkenberg. © IMAGO / Nordphoto

Auch Red Bull, Ferrari und Mercedes präsentieren neue Fahrzeuge

Doch nicht nur das Team Haas lüftet in diesen Tagen die ersten Geheimnisse rund um sein Fahrzeug für die neue Formel-1-Saison. Mit Red Bull zeigt das erste Topteam der Königsklasse am kommenden Freitag den neuen fahrbaren Untersatz von Weltmeister Max Verstappen. Einen Tag später wird Ferrari den Vorhang lüften, Mercedes meldet sich am 14. Februar zu Wort.

Für Fan-Begeisterung sorgte derweil kürzlich die Meldung, dass ein beliebter Service aus der Formel 1-Saison 2022 in diesem Jahr ausgebaut wird. (dpa/cn)