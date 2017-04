Formel 1 prüft „andere Optionen“ für deutsches Rennen

Chancen für Sachsenring oder Lausitzring?

+ © dpa 2016 fand der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring statt, 2017 fällt er wie schon 2015 aus. © dpa

New York - Wer soll in Zukunft Formel-1-Rennen in Deutschland ausrichten? Die neuen Besitzer der Rennserie wollen auch nach 2018 weiter im Autoland Station machen und hoffen anscheinend auf einen Bieterwettstreit.