Formel 1: Qualifikation von Österreich - Vettel enttäuscht! Verstappen düpiert Hamilton

Action in der Steiermark

+ © CHRISTOPHE SIMON/AFP Das Duell der Saison: Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. © CHRISTOPHE SIMON/AFP

Beim Großen Preis der Steiermark geht es am Samstag um die Wurst. Wer fährt auf Pole? Die Qualifikation im Live-Ticker.

Großer Preis der Steiermark: Das Qualifying

Wer fährt nach ganz vorn? Valtteri Bottas wird strafversetzt.

Die gesamte Quali gibt es bei uns ab 15 Uhr im Live-Ticker.

+++ AKTUALISIEREN +++

Formel 1: Startaufstellung beim GP der Steiermark

1. Max Verstappen Red Bull 2. Lewis Hamilton Mercedes 3. Lando Norris McLaren 4. Sergio Perez Red Bull 5. Valtteri Bottas Mercedes 6. Pierre Gasly AlphaTauri 7. Charles Leclerc Ferrari 8. Yuki Tsunoda AlphaTauri 9. Fernando Alonso Alpine 10. Lance Stroll Aston Martin 11. George Russell Williams 12. Carlos Sainz Ferrari 13. Daniel Ricciardo McLaren 14. Sebastian Vettel Aston Martin 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16. Nicholas Latifi Williams 17. Esteban Ocon Alpine 18. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19. Mick Schumacher Haas 20. Nikita Mazepin Haas

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Verstappen holt sich die Pole

Q3: Pole Position für Max Verstappen! Valtteri Bottas landet auf Platz zwei, wird aber um drei Plätze nach hinten versetzt. Hinter ihm sichert sich Lewis Hamliton den dritten Platz und wird morgen neben Verstappen starten. Platz vier geht an Lando Norris, Sergio Perez ist Fünfter.

Q3: Der Engländer schafft es nicht! Er ist zwei Zehntel langsamer als Verstappen. Doch einen Versuch hat er noch. Der große Showdown naht.

Q3: Max Verstappen legt eine überragende Runde hin. Er schafft es als Erster unter die 1,04-Marke. Ist das schon die Pole? Hamilton will zurückschlagen. Die große Überraschung ist bisher Fernando Alonso im Alpine.

Q3: Es geht um die Wurst! Wer schnappt sich die Pole? Die letzten zehn Minuten laufen.

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Vettel in Q2 raus! Vorne alles offen

Q2: Auch der zweite Teil der Quali ist durch! Sebastian Vettel scheidet als 14. klar aus, während Lance Stroll als Zehnter den Einzug in Q3 schafft. Perez ist vor Norris und Gasly am Schnellsten. Der Kampf um die Pole ist völlig offen. Kann Hamilton nochmal zurückschlagen? Es war bisher nicht seine Quali.

Q2: Hamilton wieder nur auf Platz sechs. Einen letzten Versuch hat er noch - in Q1 wird er es zwar schaffen, doch der Abstand zu Verstappen ist groß.

Q2: Gasly springt mit einer super Runde auf Platz eins. Vettels Runde war nicht gut, Stroll war erneut schneller. Das riecht nach vorzeitigem Aus.

Q2: Hamilton verbremst sich in Kurve 3 und braucht noch eine Runde. Verstappen ist wieder vorne. Vettel setzt sich vorerst auf Platz vier.

Q2 läuft. Kann sich Vettel steigern? Teamkollege Stroll ließ den Heppenheimer in Q1 hinter sich und wurde Neunter.

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Vettel enttäuscht in Q1 - Schumacher raus

Q1: Schluss! Schumacher ist als 19. raus, Vettel hat es als 13. gerade so geschafft. Keine gute Session bisher für den Deutschen. Esteban Ocon (Alpine), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams), Nikita Mazepin (Haas) und Mick Schumacher (Haas) sind ausgeschieden. Verstappen blieb vor Bottas und Norris an der Spitze, Lewis Hamilton belegte Rang sechs.

Q1: Schumacher liegt aktuell auf Platz 19 - das sieht nach einem Ausscheiden aus. Vor der letzten Runde staut sich der Verkehr gewaltig. Vettel muss aufpassen, dass er noch eine Runde schafft. Er liegt aktuell nur auf Platz 13.

Q1: Vettel ist zwei Zehntel langsamer als sein Teamkollege Stroll. Er wird nochmal rausfahren müssen, um Q2 zu sichern. Max Verstappen ist aktuell am Schnellsten.

Q1: Mick Schumacher hat seine erste schnelle Runde beendet und ist deutlich schneller als sein Teamkollege Mazepin. Auch Sebastian Vettel ist auf der Strecke.

Q1: Der erste von drei Teilen der Quali beginnt. Schafft es Mick Schumacher unter die besten 15?

Update vom 26. Juni, 14.35 Uhr: In knapp 30 Minuten geht es los! Im dritten Training war Lewis Hamilton der Schnellste, Max Verstappen und Teamkollege Valtteri Bottas folgten auf den Plätzen zwei und drei. Sebastian Vettel wurde Zehnte, Mick Schumacher wurde starker 16. Wie läuft das Qualifying? Die Antwort gibt es gleich.

Erstmeldung vom 26. Juni: Spielberg - Das Blatt in der Formel 1* scheint sich gewendet zu haben: Max Verstappen* ist auf einem guten Weg, die Dominanz von Lewis Hamilton* und Mercedes zu brechen und sich seinen ersten WM-Titel zu holen. Auch beim Großen Preis der Steiermark in Spielberg scheint er die Nase leicht vorn zu haben.

Im Training zumindest war der Red Bull auf seiner Heimstrecke wieder schneller als der Mercedes. „Sie dürften wirklich schwer zu schlagen sein“, mutmaßt Hamilton, nachdem er im Training fast vier Zehntel hinter seinem größten Konkurrenten Verstappen blieb.

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Vettel schon wieder in den Schlagzeilen

Sebastian Vettel* wurde im zweiten Training starker Sechster, allerdings sind die Zeiten wohl noch nicht aussagekräftig. Im Qualifying will der Deutsche wieder unter die ersten Zehn fahren. In die Schlagzeilen war er geraten, weil er überraschend offen über die Bundestagswahl sprach. Er machte keinen Hehl daraus, die Grünen wählen zu wollen. Mit seinem grünen Boliden kommt er auf der Strecke immer besser klar, seinen Teamkollegen Lance Stroll hat er im Gegensatz zu den ersten Rennen zumeist im Griff.

Formel 1: Qualifikation von Österreich im Live-Ticker - Bottas wegen Boxen-Dreher bestraft

Für die kurioseste Szene im Training sorgte der Pechvogel Valtteri Bottas. In der Boxengasse verlor der Finne die Kontrolle über seinen Wagen und musste sich von der McLaren-Konkurrenz helfen lassen. Für die Aktion kassierte er eine Strafversetzung um drei Plätze in der Startaufstellung. Später erklärte er, wie es dazu kommen konnte: Das Team habe das Experiment gewagt, im zweiten Gang loszufahren, um nach dem Boxenstopp schneller wegzukommen, was aber gewaltig in die Hose ging.

Trotz der Mercedes-Probleme verspricht das Qualifying eine Menge Spannung. Wer holt sich die Pole Position? Wir sind im Live-Ticker dabei. (epp)