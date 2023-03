Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien jetzt im Live-Ticker: Verstappen musste Qualifying abbrechen

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 gastiert am Sonntag in Jeddah. Red Bull konnte sich zwar mit Sergio Perez die Pole-Position schnappen, Teamkollege Verstappen startet nach einem technischen Defekt jedoch nur von P15.

3/50 Runden: Schade, Alonso bekommt von der FIA eine 5-Sekunden-Strafe reingedrückt, bleibt abzuwarten, ob er im Laufe des Rennens vielleicht seinen Vorsprung weit genug ausbauen kann. Charles Leclerc hat derweil nach dem Start die meisten Plätze gut machen können und fährt mittlerweile schon auf P9, Verstappen hat sich nur um zwei verbessert und landet auf Platz 13.

Startaufstellung beim Großen Preis von Saudi-Arabien.

1. Perez 2. Alonso 3. Russell 4. Sainz 5. Stroll 6. Ocon 7. Hamilton 8. Piastri 9. Gasly 10. Hülkenberg 11. Zhou 12. Leclerc 13. Magnussen 14. Bottas 15. Verstappen 16. Tsunoda 17. Albon 18. de Vries 19. Norris 20. Sargeant

1/50 Runden: DER GROßE PREIS VON SAUDI-ARABIEN GEHT GUT LOS! Alonso erwischt einen super Start und schnappt sich direkt den ersten Platz vor Perez weg. Allerdings kann der Spanier vielleicht direkt eine Strafe bekommen, weil er in der Startaufstellung nicht richtig in den Linien stand... Bei Piastri sind ein paar Teile geflogen und auch die beiden Haas-Fahrer Magnussen und Hülkenberg liefern sich einen richtigen Kopf-an-Kopf-Kampf!

Update vom 19. März 2023, 17:50 Uhr: Noch 10 Minuten bis die Formel-1-Autos ihre 50 Runden durch Jeddah ziehen. Mercedes-Chef Toto Wolff zeigte sich im Interview guter Dinge, was das Auto angehe. Das soll nämlich bei Rennen deutlich besser performen als im Qualifying. Auch Max Verstappen weiß, dass beim GP von Saudi-Arabien alles möglich ist und sein 15. Platz es ihm damit nicht unmöglich macht, dieses Rennen doch noch für sich zu entscheiden!

Erstmeldung vom 19. März 2023, 17:30 Uhr: Jeddah - Das Rennen startet in 30 Minuten und Helmut Markos scheint im Sky Interview recht positiv zu sein. Er denkt nicht, dass Alonso es schafft Perez beim Start zu schlagen, allerdings konnte er keine richtige Einschätzung geben, wo Max Verstappen wohl landen wird. Der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc zeigte sich im Interview sogar sehr zuversichtlich und glaubt daran, dass er aus dem Auto das Beste rausholen kann und es trotz P12 weit nach vorne schafft.

Max Verstappen konnte sein Qualifying in Jeddah nicht beenden. © IMAGO/DPPI

Live-Ticker in Jeddah: Verstappen startet nach technischem Defekt auf P15

Das Qualifying lief für den WM-Ersten Max Verstappen alles andere als rund. Der Niederländer schaffte es zwar noch in Q2, dann war jedoch Schluss: Seine Antriebswelle hatte sich komplett verabschiedet und er startet am Sonntag (19. März) nur von P15. Zwar sind Helmut Marko und Verstappen selbst zuversichtlich, dass das Problem nicht nochmal auftreten wird, mit Sicherheit wird es sich aber erst im Rennen zeigen. Allerdings ist Verstappen im Mittelfeld in guter Gesellschaft!

Bei Charles Leclerc musste nämlich in Rennen Nummer zwei schon die dritte Kontrollelektronik verbaut werden. Pro Saison sind ohne Strafen nur zwei zugelassen. Der Monegasse bekam also eine Platzstrafe und startet jetzt von P12. Wie sich die beiden Piloten durch das Mittelfeld kämpfen, kann auf jeden Fall spannend werden! Sergio Perez und Fernando Alonso starten dafür aus der ersten Startreihe.

Formel 1 in Saudi-Arabien: Lewis Hamilton zeigt sich wenig begeistert über Rückkehr nach Jeddah

Auf das Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien schauen viele Fans etwas angespannt. Vor einem Jahr gab es in der Nähe der Rennstrecke einen Angriff mit Drohnen und Raketen. Damals setzten sich Fahrer, Teamchefs und die FIA zusammen, um zu entscheiden, ob das Rennen überhaupt gefahren werden könne. Es ging zwar alles nochmal gut aus, seither steht das Rennen in Jeddah jedoch bei vielen Fans unter keinem guten Stern mehr. Manche Fahrer scheinen das jedoch vergessen zu haben.

Lews Hamilton hält sich in Interviews zwar wage, zeigt aber trotzdem wenig Begeisterung über die Situation in Jeddah. © David Davies/PA Wire/dpa

Besonders Lance Stroll und Sergio Perez lobten die Veränderungen im Land, besonders auch seitdem die Formel 1 dort ihre Rennen austrägt. Einer konnte sich diesen Aussagen jedoch überhaupt nicht anschließen. „Ganz das Gegenteil zu dem, was sie sagten“, kam es auf Nachfrage nur von Lewis Hamilton. Der Brite setzt sich schon seit Jahren für Menschenrechte und gegen Unterdrückung ein. Seine Worte lässt er dabei bewusst zur Interpretation offen, denn laut dem neuen Reglement stellen „politische, religiöse und persönliche Äußerungen oder Kommentare“ einen Regelverstoß dar. (lhe)