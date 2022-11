Formel 1 in Brasilien: Russell gewinnt Sprint und sichert sich Pole für Hauptrennen, Schumacher Zwölfter

Von: Lena Hempler

Teilen

Das Sprintrennen in Brasilien dauerte nur etwas mehr als eine halbe Stunde, aber lieferte einige der besten Überholmanöver der gesamten Saison!

São Paulo - Das Sprintrennen beim Grand Prix von Brasilien dauerte nicht lange und war trotzdem eines der spannendsten Rennen der Formel-1-Saison 2022. Mercedes-Pilot George Russell setzte sich am Ende durch. In der 16. Runde gelang dem Briten das entscheidende Überholmanöver, er flog an Weltmeister Max Verstappen vorbei. Dabei verlor der Niederländer etwas vom Frontflügel seines Red-Bull-Boliden.

Verstappen musste anschließend dabei zusehen, wie auch Carlos Sainz (Ferrari) und Lewis Hamilton (Mercedes) einfach an ihm vorbeizogen. Red Bull musste sich danach eingestehen, dass sie mit den Medium-Reifen bei Verstappen die falsche Wahl getroffen hatten. Sainz bekommt für das Hauptrennen am Sonntag eine Gridstrafe wegen eines neuen Verbrennungsmotors und muss seinen zweiten Startplatz somit an Hamilton abgeben. Damit haben wir das erste Mal in dieser Saison eine erste Startreihe von Mercedes!

Kevin Magnussen (Haas) war im Sprint überraschend von der Pole ins Rennen gegangen. Er konnte sich auch direkt nach dem Start gegen Max Verstappen behaupten, zumindest die ersten zwei Runden. Danach schaffte es Verstappen am Dänen vorbei, den ersten Platz konnte er jedoch nicht halten.

Formel 1: Startaufstellung beim Großen Preis von Brasilien

1. Russell 2. Hamilton 3. Verstappen 4. Perez 5. Leclerc 6. Norris 7. Sainz 8. Magnussen 9. Vettel 10. Gasly 11. Ricciardo 12. Schumacher 13. Zhou 14. Bottas 15. Alonso 16. Tsunoda 17. Stroll 18. Ocon 19. Latifi 20. Albon

Derweil hatte Sieger Russell mit seinem Triumph im Sprint gar nicht gerechnet: „Wir dachten, dass wir heute Zweiter werden können. Ich konnte Max am Anfang attackieren, war mir aber sicher, dass er davonziehen würde, sobald er seine Reifen auf Temperatur bekommt. Es gab für den Sieg ja nur einen Punkt extra, also wollte ich vorsichtig sein.“

Trotzdem weiß der Brite auch, dass Verstappens Reifenwahl im Sprint ein Vorteil für das Rennen am Sonntag sein kann: „Uns allen war klar, dass der Soft der beste Reifen ist. Aber wenn du ihn heute nimmst, hast du morgen einen Satz weniger. Das ist für Max im Hinblick auf morgen ein Vorteil.“

George Russell und Lewis Hamilton starten beim Brasilien GP aus der ersten Startreihe. © IMAGO/HOCH ZWEI

Forme 1: Schumacher und Vettel verbessern sich im Sprint um einige Plätze

Sebastian Vettel startete von P13 in den Sprint und konnte sich gegen seinen Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll sowie Pierre Gasly und Daniel Ricciardo durchsetzen. Der Ex-Weltmeister startet das Hauptrennen vom neunten Platz, nur einen Rang hinter dem Sprint-Polesetter Magnussen. Mick Schumacher fuhr ebenfalls ein wirklich gutes Sprintrennen, bereits kurz nach dem Start war er schon vom letzten Rang auf P17 vorgerückt. Im Laufe des Rennens konnte er dann immer wieder Plätze gut machen und profitierte von einer 10-Sekunden-Strafe von Stroll. Damit darf er am Sonntag von Startposition 12 losfahren.

Alle deutschen Grand-Prix-Sieger der Formel 1 Fotostrecke ansehen

Die absoluten Verlierer des Sprints: Albon, Stroll und Esteban Ocon. Alexander Albon hatte in Runde 14 plötzlich Probleme mit seinem Auto, musste es abstellen und konnte das Rennen so gar nicht zu Ende fahren. Lance Stroll drängte Vettel so sehr von der Strecke, dass dieser auf dem Gras weiterfahren musste. Dafür gab es eine Zehn-Sekunden-Strafe für den Kanadier. Ocon lieferte sich ein hartes Rennen mit Teamkollege Fernando Alonso. Dabei verlor der Franzose ein Teil seines Frontflügels und schaffte es zum Schluss nur auf Rang 18. (lhe)