Formel 1 in Suzuka JETZT im Live-Ticker: Rennen unterbrochen - Regen-Chaos nach Start - Vettel fliegt ab

Von: Marius Epp

Sebastian Vettel kollidierte nach dem Start mit Fernando Alonso. © IMAGO/Andy Hone

Max Verstappen kann in Suzuka Weltmeister werden. Sebastian Vettel schaffte sich auf seiner Lieblingsstrecke eine gute Ausgangslage.

Formel 1: Rennen in Suzuka | Sonntag, 7 Uhr

Regen-Chaos in Suzuka beim Start: Vettel fliegt ab

Verteidigt Max Verstappen seinen WM-Titel?

Formel 1: Rennen in Suzuka - Live-Zwischenstand

1 Verstappen 2 Leclerc 3 Perez 4 Ocon 5 Hamilton 6 Alonso 7 Russell 8 Ricciardo 9 Tsunoda 10 Schumacher 11 Stroll 12 Magnussen 13 Norris 14 Bottas 15 Latifi 16 Vettel 17 Zhou 18 Gasly DNF Albon DNF Sainz

Rennen unterbrochen (7.49 Uhr): Die nächste Kehrtwende! Kein Start um 7.50 Uhr. Das Rennen bleibt unterbrochen - erst einmal auf unbestimmte Zeit. Frustrierend für alle Beteiligten, Sicherheit geht vor. Vor allem die Sichtverhältnisse sind katastrophal.

Rennen unterbrochen (7.40 Uhr): Die ersehnte Information ist da! Um 7.50 Uhr deutscher Zeit soll gestartet werden - allerdings hinter dem Safety Car. Es wird mehrere Runden hinter dem Safety Car geben.

Rennen unterbrochen (7.32 Uhr): Es gibt noch keine Anzeichen dafür, dass hier gleich wieder gefahren wird. Der Restart wird sich wohl weiter verzögern.

Rennen unterbrochen (7.20 Uhr): Es schüttet nach wie vor aus Kübeln. Die Rennleitung erwägt einen Start hinter dem Safety Car. Eine offizielle Entscheidung gibt es noch nicht.

Rennen unterbrochen (7.13 Uhr): Die erste Ansage ist da: Bis zum Restart soll es mindestens 20 Minuten dauern.

Runde 3/53: Rote Flagge! Zu viel Chaos nach dem Start für die Stewards. Immer noch steht das Wasser auf der Strecke, die Bedingungen sind schwierig. Ein chaotischer Start war fast zu erwarten. Nichts geht mehr, es gibt noch keine Informationen zum Restart. Der Regen soll laut Vorhersage nicht weniger werden.

Regen-Chaos in Suzuka beim Start - Vettel fliegt ab

START! Verstappen hat Probleme beim Start, Leclerc setzt sich kurz an die Spitze, doch der Niederländer kann in der ersten Kurve kontern. Bitter: Vettel steht quer! Perez hat Sainz kassiert. Und Sainz ist raus! Der Ferrari-Pilot steht neben der Wand. Schumacher erwischt einen guten Start und hat schon einige Plätze gutgemacht. Neben Sainz übersteht auch Albon die erste Runde nicht.

Suzuka - Nach der Fahrt auf die Pole Position musste Max Verstappen nachsitzen, gemeinsam mit seinem Kumpel Lando Norris. Beide hockten eine Stunde nach dem Qualifying in Suzuka bei den Rennkommissaren, es galt, eine heikle Situation auf der Rennstrecke zu besprechen. Wenig später stand dann aber fest: Verstappen kommt mit einer Verwarnung davon, behält den ersten Startplatz - und hat nun beste Chancen auf den vorzeitigen WM-Triumph.

Beim Großen Preis von Japan am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/Sky) kann er das erstmals in diesem Jahr aus eigener Kraft schaffen: Gewinnt Verstappen und holt zudem den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde, spielt das Ergebnis der Verfolger keine Rolle. Die waren am Samstag durchaus nah dran. Nur zehn Tausendstel trennten den Weltmeister im Red Bull von Ferrari-Pilot Charles Leclerc, auch dessen Teamkollege Carlos Sainz als Dritter war in Reichweite.

Formel 1: Rennen in Suzuka im Live-Ticker - Vettel wehmütig

„Es wird interessant“, sagte Verstappen, „auch das Wetter spielt eine Rolle. Manche sagen, es gibt Regen, manche gehen von Sonne aus. So oder so haben wir ein gutes Auto, ich freue mich.“

Nur Leclerc und Verstappens Teamkollege Sergio Perez können den Niederländer fünf Rennen vor Schluss zumindest theoretisch noch abfangen, Perez startet am Sonntag von Rang vier - beide haben damit durchaus die Chance, die WM-Entscheidung vielleicht doch noch einmal zu verschieben.

Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin mit drei Tausendsteln Vorsprung haarscharf in den letzten Qualifying-Abschnitt, er startet von Rang neun in seinen letzten Suzuka-Grand-Prix. Der Abschied von seiner Lieblingsstrecke fiel ihm schon am Samstag schwer. „Heute ist extrem viel Wehmut dabei“, sagte er bei Sky: „Es war mein letztes Qualifying hier, und gerade da fühlt man sich in Suzuka besonders lebendig. Nur gegen die Strecke und sich selbst“, das Layout des Traditionskurses habe „etwas Magisches“.

Formel 1 in Suzuka: Schumacher freut sich auf „verdammt schnelles“ Auto

Mick Schumacher raffte sich nach seinem sehr enttäuschenden Freitag auf, holte für sein Suzuka-Debüt aber doch nur Startplatz 15. Im ersten freien Training am Vortag war er nach einem Fahrfehler abgeflogen, das Chassis seines Haas musste daraufhin gewechselt werden, er verpasste die zweite Session - da er noch immer um einen neuen Vertrag bei Haas fährt, kam das zur Unzeit.

Auf der ihm noch fremden Strecke schaffte er es im Qualifying dann dennoch in den zweiten Abschnitt, seinem Teamkollegen Kevin Magnussen (18.) gelang das nicht. Schumacher hofft weiterhin auf Punkte in Suzuka, „ich weiß, dass mein Auto hier im Regen verdammt schnell ist. Ich freue mich auf morgen.“

Formel 1 in Suzuka: Quali-Zwischenfall um Verstappen und Norris

Vor allem das Wetter könnte in der Tat noch größeren Einfluss auf den Rennausgang haben, die Rennkontrolleure indes mischten sich am Samstag nicht mehr ein. Auf einer Einrollrunde im Q3 hatte sich Lando Norris im McLaren mit hoher Geschwindigkeit Verstappen genähert. Der Weltmeister gab unvermittelt Gas, sein Red Bull stand plötzlich quer. Norris konnte eine Kollision nur verhindern, indem er auf den Grünstreifen auswich.

„Das muss ganz klar eine Strafe geben“, sagte Norris später - die Rennkommissare sahen aber keine Absicht. (epp/dpa)