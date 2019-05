Formel-1-Übertragung bei Sky: Wo ist Moderatorin Sandra Baumgartner?

Die Formel 1 macht Halt im Fürstentum Monaco. Viele Sky-Zuschauer werden sich gefragt haben: Wo ist eigentlich Moderatorin Sandra Baumgartner?

Monaco - In der Formel 1 steht das prestigeträchtige Rennen in Monaco an. Wie bereits bei den bisherigen fünf WM-Läufen der Saison 2019 können Motorsport-Fans das Renngeschehen in den engen Gassen des Fürstentums sowohl im Free-TV bei RTL, als auch im Pay-TV bei Sky live verfolgen.

Während der Kölner Sender mit gewohntem Personal vor Ort ist - unter anderem mit Kai Ebel und Florian König, die viele Jahre mit der am Montag verstorbenen Formel-1-Legende Niki Lauda zusammengearbeitet haben - werden sich einige Sky-Abonnenten gefragt haben: Wo ist eigentlich Sandra Baumgartner?

Sky-Moderatorin Sandra Baumgartner fehlt beim Monaco-GP - aus gutem Grund

Die Moderatorin ist sonst immer an den Rennstrecken und führt für Sky die Interviews. Doch ausgerechnet im wohl spektakulärsten Grand Prix der Saison fehlt sie und wird von Kollege Peter Hardenacke vertreten. Doch warum? „Der Monaco-GP findet dieses Jahr ohne mich statt, ich habe an diesem Wochenende etwas ganz besonderes vor. Wünsche euch aber viel Freude mit dem Sky-Team“, schreibt Baumgartner auf Instagram unter ein Selfie, auf dem sie einen Haarreifen trägt, auf dem „bride“ (dt. „Braut“) steht. Dazu kommen noch die Hashtags „bride to be“ und „wedding“.

Sandra Baumgartner heiratet also an diesem Wochenende! Erst beim übernächsten Formel-1-Rennen in Frankreich (21.-23. Juni) steht sie wieder vor der Kamera.

Übrigens: Auch auf Kommentator Sascha Roos müssen Sky-Zuschauer am Samstag verzichten. Er kündigte am Freitag an, er habe andere terminliche Verpflichtungen. Auf Baumgartners Instagram-Seite wird spekuliert: „Hast du wohl den Sascha auch eingeladen?“ Statt Roos begleitet Jonas Friedrich an der Seite von Experte Ralf Schumacher das dritte freie Training sowie das Qualifying zum Großen Preis von Monaco. Am Sonntag ist Roos aber zurück.

