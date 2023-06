„Das ganze Leben ist unfair“: Verstappen kontert Hamilton-Kritik

Von: Christoph Klaucke

Lewis Hamilton macht einen Vorschlag für mehr Chancengleichheit in der Formel 1. Max Verstappen ist verärgert und stichelt gegen den Briten.

Spielberg – Noch vor weniger als zwei Jahren lieferten sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton und der aufstrebende Niederländer Max Verstappen eines der spannendsten WM-Duelle in der Geschichte der Formel 1. Im letzten Rennen in der letzten Runde überholte Verstappen den Briten und raste zu seinem ersten Weltmeisterschaftstitel. Damit war das Ende der Mercedes-Dominanz eingeläutet und die Herrschaft von Red Bull in der Königsklasse des Motorsports hatte begonnen.

Großer Preis von Österreich Datum: Sonntag, 2. Juli 2023 Meiste Siege: Alain Prost, Max Verstappen (3) Rennlänge: 306,452 km in 71 Runden Rundenrekord: 1:06:200; (2021, Max Verstappen, Red Bull Racing)

Verstappen und Red Bull haben Hamilton und Mercedes abgehängt

Seitdem scheinen die Österreicher unaufhaltsam, der Abstand zu Mercedes wird immer größer. Max Verstappen gewinnt einen Grand Prix nach dem anderen, zuletzt auch in Montreal. Nach seinem zweiten Triumph im vergangenen Jahr scheint der Titel-Hattrick in dieser Saison nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Mercedes hat den Anschluss an Red Bull, die in dieser F1-Saison alle acht Rennen gewinnen konnten – sechs davon gehen auf das Konto von Verstappen (zuletzt vier Siege in Folge) – komplett verloren. Hamilton liegt als Vierter der Fahrerwertung mit 102 Punkten bereits satte 93 Zähler hinter Verstappen, der mit 195 Punkten dominiert, zurück. Ein Umstand, der den ehemaligen Seriensieger offenbar zum Nachdenken angeregt hat. Hamilton regte vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg an, die Entwicklung der Rennwagen für die folgende Saison zu reglementieren.

Lewis Hamilton fordert Regeländerung, um Verstappen zu stoppen

„Ich denke, dass wir zu Red Bull am Jahresende wahrscheinlich nach und nach aufschließen werden, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich bereits auf das Auto fürs nächste Jahr konzentrieren“, sagte Hamilton bei Sky Sports UK. Der Rennstall seines Rivalen Verstappen sei „so weit voraus“, dass sie „am aktuellen Auto keine Änderungen mehr vornehmen“ müssten.

Laut dem 38-Jährigen, der „nichts Neues“ zu einer möglichen Vertragsverlängerung bei Mercedes mitzuteilen hatte, sollte der Automobil-Weltverband FIA einen „Zeitpunkt festlegen, an dem jeder mit der Entwicklung des nächstjährigen Autos beginnen darf“ und schlug exemplarisch den 1. August vor. Hamilton erklärte, dass sich mit der bislang geltenden Entscheidungsfreiheit die vergleichsweise langen Dominanz-Zyklen von Ferrari mit Michael Schumacher, Red Bull mit Sebastian Vettel oder auch von Mercedes mit ihm selbst erklären ließen. Der Konter von Verstappen ließ nicht lange auf sich warten.

„Das ganze Leben ist unfair“: Verstappen kontert Hamilton-Kritik

„Das ganze Leben ist unfair. Man muss damit klarkommen“, sagte Verstappen in Spielberg in Richtung Hamilton. Der Niederländer findet Hamiltons Vorschlag gar nicht gut und stichelte: „Wir haben auch nicht darüber geredet, als er seine Weltmeisterschaften gewonnen hat, also sollten wir das auch jetzt nicht tun.“

Verstappen appellierte vor dem Rennen in Spielberg, wo es im Vorjahr zu rassistischen, homophoben und sexistischen Beleidigungen gekommen war, zudem an seine Landsleute: „Betrinkt euch nicht zu sehr, schaut den Grand Prix und genießt es.“ Unterdessen könnte es bei Red Bull zu einem Fahrertausch kommen, Boss Marko zählte Perez öffentlich an und nannte einen Nachfolger. (ck)