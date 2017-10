Formel 1: Vettel Schnellster zum Auftakt in Suzuka

Sebastian Vettel (Heppenheim) hat seine Ansprüche auf ein Comeback im Titelkampf der Formel 1 untermauert.

Der Ferrari-Pilot setzte im ersten Training zum Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) am Freitag die Bestzeit und distanzierte WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton dabei relativ deutlich. In 1:29,166 Minuten lag Vettel mehr als zwei Zehntelsekunden vor dem britischen Mercedes-Piloten.

Es blieb die Tagesbestzeit, weil heftiger Dauerregen am Nachmittag die zweite Session fast unbrauchbar machte. Lediglich fünf Piloten gingen für wenige Runde auf die Strecke, aussagekräftige Zeiten wurden dabei nicht erzielt.

Top-Teams eng beieinander

So gab zum Auftakt nur die erste Session ein wenig Aufschluss über die Kräfteverhältnisse in Japan. Dritter am Vormittag war der Australier Daniel Ricciardo im Red Bull mit knapp vier Zehnteln Rückstand auf Vettel. Erst dahinter reihten sich Kimi Räikkönen (Ferrari), Valtteri Bottas (beide Finnland/Mercedes) und Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) ein, keiner der Rennställe dominierte also den Auftakt.

Dieses Ergebnis stützt die Vermutung, dass alle drei Top-Teams an diesem Wochenende realistische Aussichten auf Podestplätze und den Sieg haben. Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) belegte am Freitag den achten Platz, Pascal Wehrlein (Worndorf) wurde im unterlegenen Sauber Vorletzter.

Wetter spielt verrückt

Die Wetterbedingungen in Suzuka dürften sich allerdings weiterhin ändern. Während des ersten Trainings war es trocken und recht kühl. Alle Piloten konnten ihre schnellen Runden und auch die Longruns auf trockener Strecke absolvieren.

Für den Samstag ist weiterer Regen nun nicht unwahrscheinlich, am Rennsonntag sollen die Temperaturen bei viel Sonnenschein dann aber deutlich steigen. Damit würde sich auch die Asphalttemperatur deutlich erhöhen, und die Bedingungen wären gänzlich andere als in den vorherigen Einheiten. Das wahre Kräfteverhältnis könnte damit erst beim Rennen zu erkennen sein.

Vor dem 16. von 20 Saisonläufen führt Hamilton das WM-Klassement mit 34 Punkten Vorsprung auf Vettel an. Der Deutsche muss am Sonntag dringend aufholen, um seine Chance auf den Titel zu wahren.

Renault macht umstrittene Budkowski-Verpflichtung perfekt

Währenddessen hat das Renault-Werksteam trotz heftiger Kritik der Konkurrenz die Verpflichtung des früheren Formel-1-Technikdirektors Marcin Budkowski perfekt gemacht und damit für einen Streitfall in der Königsklasse gesorgt. Der 40-Jährige wird am Sitz des Teams von Nico Hülkenberg (Emmerich) im englischen Enstone künftig hauptverantwortlich für die Entwicklung und Produktion des Chassis sein.

Problematisch ist dies, weil Budkowski bis zum vergangenen Monat für den Weltverband FIA die Technikfragen in der Formel 1 überblickte und damit detailgenaues Wissen über bisherige und künftige Pläne der verschiedenen Teams hat. Trotz seiner Position als Geheimnisträger gilt für Budkowski nach seinem Rücktritt bei der FIA lediglich eine dreimonatige Sperre, bevor er sich innerhalb der Formel 1 einem neuen Arbeitgeber anschließen darf.

Renault-Sportchef Cyril Abiteboul gab am Freitag an, dass derzeit "konstruktive Diskussionen" über eine Verlängerung dieser Auszeit laufen: "Vielleicht ist April 2018 möglich, das wäre die doppelte Dauer. Insgesamt wird er bei uns keine technische Rolle sondern eine Führungsrolle übernehmen“, so der Teamchef.

SID