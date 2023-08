Formel 1 in Zandvoort jetzt im Live-Ticker: Geht Verstappens Siegessträhne weiter?

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 gastiert heute in Zandvoort. Verstappen schnappt sich die Pole, Ricciardo fällt mit gebrochenem Handgelenk fürs Erste aus. Das Rennen hier im Live-Ticker.

Update vom 27. August, 14:51 Uhr: In 9 Minuten beginnt das 13. Rennen der Saison 2023. Wird Max Verstappen seine Siegessträhne fortsetzen? Kommt der Regen noch auf die Strecke?

Startaufstellung beim Großen Preis der Niederlande

1. Verstappen 2. Norris 3. Russell 4. Albon 5. Alonso 6. Sainz 7. Perez 8. Piastri 9. Leclerc 10. Sargeant 11. Stroll 12. Gasly 13. Hamilton 14. Hülkenberg 16. Zhou 17. Ocon 17. Tsunoda 18. Bottas 19. Lawson 20. Magnussen

Update vom 27. August, 14:40 Uhr: Kevin Magnussen wird übrigens aus der Boxengasse starten und fällt damit zurück auf P20. An seinem Haas mussten mal wieder einige Teile ausgetauscht werden.

Update vom 27. August, 14:13 Uhr: Wie der CEO von AlphaTauri eben sei Sky mitteilte, ist die OP von Daniel Ricciardo gut verlaufen. Allerdings sei der Bruch komplizierter gewesen, als zu Beginn gedacht. Jetzt bleibt der Australier noch einige Tage in Barcelona zur Beobachtung, bevor er dann nach Hause kann.

Erstmeldung vom 27. August, 14:05 Uhr: Nach dem Qualifying hat sich die Rennleitung dazu entschieden Yuki Tsunoda drei Startplätze nach hinten, auf P17 zu verlegen. Der Japaner hatte Lewis Hamilton bei einer schnellen Runde im Qualifying behindert und dem Briten vermutlich dadurch den Einzug in Q3 versperrt.

Großer Preis der Niederlande: Trotz schlechtem Start landet Verstappen auf der Pole

Zandvoort - Die Sommerpause ist vorbei und die Formel 1 startet wieder, diesmal in Zandvoort und Regen sorgte eigentlich das gesamte Wochenende schon für Chaos auf der Strecke: Rote Flaggen, kaputte Fahrzeuge und eine gebrochene Hand. Von den Freien Trainings hin zum Qualifying. Das lief alles nicht ganz so, wie es sich die Teams und Fahrer wohl gewünscht hätten. Max Verstappen konnte auch nicht das gesamte Qualifying dominieren, eher im Gegenteil: Gerade zu Beginn hatte er große Probleme mit dem Auto. Am Ende hat er das aber natürlich in den Griff bekommen und startet bei seinem Heim-Grand-Prix von der Pole-Position.

Für Charles Leclerc und Logan Sargeant war Q3 eher etwas zum Vergessen. Beide Fahrer setzten kurz nacheinander ihre Autos in die Banden und sorgten so für zwei Rote Flaggen. Besser lief es dagegen für Lando Norris (P2) und George Russell (P3). Auch Alex Albon hatte Grund zur Freude. Der fuhr nämlich bis auf P4 vor und schafft im Williams somit sein bestes Qualifying-Ergebnis. Das letzte Mal schaffte er es nämlich während seiner Zeit bei Red Bull auf diesen Startplatz, also vor drei Jahren.

Daniel Ricciardo hält sich nach seinem Unfall im Freien Training in Zandvoort die gebrochene Hand. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Formel 1 in Zandvoort: Daniel Ricciardo bricht sich bei Unfall das Handgelenk

Wegen eines Unfalls im zweiten Freien Training fällt Daniel Ricciardo auf unbestimmte Zeit aus. Der Australier hatte in einer Kurve versucht, nicht in den gecrashten Oscar Piastri reinzufahren. Die gelben Flaggen kamen erst als Ricciardo schon in der Kurve war und den McLaren gesehen hatte. Hätte er seinen AlphaTauri nicht gegen die Bande gelenkt, wäre er mit hohem Speed in die Seite von Piastri gefahren und das hätte besonders für den Rookie böse enden können.

Da Ricciardo jedoch beim Aufprall die Hände am Lenkrad hatte, kam auch sein linkes Handgelenk zu Schaden. Bereits beim Aussteigen hielt sich der Australier den linken Arm. Er wurde direkt ins Medical Center gebracht und anschließend nochmal ins Krankenhaus. Außerdem soll er bereits dieses Wochenende in Spanien operiert werden - übrigens vom selben Arzt, der sich auch zu Beginn der Saison um die gebrochenen Hände von Lance Stroll gekümmert hat. Wann er wieder einsatzbereit ist, bleibt allerdings unklar - frühstens ab Singapur. In Zandvoort wird Daniel Ricciardo vom Ersatzfahrer Liam Lawson ersetzt. (lhe)