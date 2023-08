Zukunft von Hamilton und Russell? Mercedes fällt Entscheidung

Von: Luca Hartmann

Teilen

Mercedes fährt in dieser Formel-1-Saison seinen eigenen Ansprüchen hinterher. Jetzt hat der Rennstall entschieden, wie es mit Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell weitergeht.

Monza - Diese Formel-1-Saison haben sich Lewis Hamilton und das Team Mercedes sicherlich anders vorgestellt. Nicht nur ist an Weltmeister Max Verstappen und Red Bull kein vorbeikommen, auch konstante Podiumsplätze dahinter bleiben aus, wie auch zuletzt beim Großen Preis der Niederlande. Hamiltons letzter Sieg war beim Großen Preis von Saudi-Arabien 2021, sein Vertrag lief ursprünglich nur bis zum Ende dieser Saison.

Lewis Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter: 38 Jahre) in Stevenage, Großbritannien WM-Titel: 7 WM-Siege: 103

Formel 1: Hamilton und Russell bleiben bis 2025 bei Mercedes

Jedoch deutete sich bereits seit Wochen an, dass Rekordweltmeister Hamilton weiter zu Mercedes steht und dem Team treu bleiben will. Heute verkündete der deutsch-britische Rennstall, dass der Vertrag des Briten bis 2025 verlängert wurde. Hamilton fährt damit auch in den kommenden zwei Rennzeiten für Mercedes.

An Hamiltons Seite bleibt auch weiterhin George Russell. Der 25-Jährige, der seit 2022 für Mercedes fährt, erhielt ebenfalls einen neuen Vertrag bis 2025. Laut Teamchef Toto Wolff halte Mercedes damit das „stärkste Fahrerduo in der Startaufstellung“. Die Entscheidung, mit beiden zu verlängern, sei „eine einfache“ gewesen.

Lewis Hamilton (links) und George Russell erhalten bei Mercedes neue Verträge bis 2025 © IMAGO/DPPI

Hamilton: „Waren noch nie so hungrig“

Hamilton zeigt sich nach seiner Vertragsverlängerung dankbar: „Wir träumen jeden Tag davon, die Besten zu sein, und wir haben das letzte Jahrzehnt gemeinsam darauf verwendet, dieses Ziel zu erreichen. An die Spitze zu gelangen, gelingt nicht über Nacht oder über einen kurzen Zeitraum, es erfordert Engagement, harte Arbeit und Hingabe, und es war eine Ehre, mit diesem unglaublichen Team in die Geschichtsbücher aufgenommen zu werden“, wird Hamilton auf der Mercedes-Homepage zitiert.

Gleichzeitig will der Brite mit Mercedes zurück an die Spitze der Formel 1: „Wir waren noch nie so hungrig auf den Sieg. Wir haben aus jedem Erfolg, aber auch aus jedem Rückschlag gelernt. Wir verfolgen weiterhin unsere Träume, wir kämpfen weiter, egal wie groß die Herausforderung ist, und wir werden wieder gewinnen“, so Hamilton. Die gemeinsame Geschichte sei noch nicht vorbei.

Alle Formel-1-Weltmeister nach Anzahl der Siege Fotostrecke ansehen

Russell und Mercedes-Chef Wolff glücklich über neue Verträge

„Ich bin mit diesem Team aufgewachsen. Es ist mein Zuhause und es fühlt sich fantastisch an, unsere besondere Beziehung bis 2025 zu verlängern“, sagt Russell über seine Verlängerung. „Ich freue mich darauf, auf diesem Schwung in den Jahren 2024 und 2025 weiter aufzubauen, wenn wir uns darauf konzentrieren, wieder an die Spitze zurückzukehren“, so der Brite weiter.

Wolff ist voll des Lobes für seine Fahrer. „Die Stärke und Stabilität, die sie bieten, werden wichtige Bausteine ​​für unseren zukünftigen Erfolg sein“, sagt der Teamchef. Die Partnerschaft mit Rekordweltmeister Hamilton sei eine „der erfolgreichsten in der Geschichte des Sports“, und Hamilton ein „Anführer des Teams“. Russell hingegen sei ein „führendes Licht“ seiner Generation, der als Fahrer „messerscharfe Geschwindigkeit“ mit Hartnäckigkeit kombiniere.

George Russell (links) und Lewis Hamilton fahren seit 2022 gemeinsam für Mercedes. © IMAGO/HOCH ZWEI

Mercedes will Red Bull wieder angreifen

Besonders in der aktuellen Saison ist Mercedes dem Konkurrenten Red Bull deutlich unterlegen. Max Verstappen, der zuletzt den deutschen Nico Hülkenberg übel beleidigte, wird höchstwahrscheinlich seinen dritten WM-Titel in Folge einfahren. Lewis Hamilton, der mit sieben WM-Titeln den gemeinsamen Rekord mit Michael Schumacher hält, holte zwischen 2014 und 2020 insgesamt sechs von sieben möglichen Titeln. 2021 löste ihn dann Verstappen ab.

Hamilton gilt als einer der besten Fahrer, die es jemals in der Formel 1 gab. Er hält unter anderem die Rekorde für die meisten Siege (103), Podien (195), Pole-Positionen (104), Weltmeisterschaftspunkte (4553,5) und Führungsrunden (5.447). (LuHa)