Formel E: Daniel Abt holt den ersten deutschen Sieg überhaupt

Der 25 Jahre alte Formel-E-Pilot Daniel Abt hat seinen ersten Sieg bei einem Rennen eingefahren. Es ist der erste Sieg überhaupt von einem deutschen Piloten.

Mexiko-Stadt - Der Rennfahrer Daniel Abt ist der erste deutsche Sieger in der Geschichte der Formel E. Der 25 Jahre alte Pilot vom Team Audi Sport ABT Schaeffler fuhr in Mexiko-Stadt gleichzeitig den ersten Sieg für seinen Rennstall in der Elektroserie ein. Im fünften Rennen der Saison setzte sich Abt vor dem Briten Oliver Turvey (NIO) und dem ehemaligen Schweizer Formel-1-Fahrer Sebastian Buemi (Renault) durch. Die Formel E befindet sich in ihrer vierten Saison.

Abt überglücklich: "Was für ein fantastischer Tag.“

"Was für ein fantastischer Tag. Endlich der erste Sieg", sagte Abt: "Wir haben harte Zeiten hinter uns, aber nie aufgegeben und hier einen überlegenen Sieg und Platz neun geholt." Abts Teamkollege und Titelverteidiger Lucas di Grassi (Brasilien) kämpfte sich vom letzten Startplatz auf Rang neun vor.

Abt (Kempten) springt in der Gesamtwertung, die weiterhin der Franzose Jean-Eric Vergne (Techeetah) mit 81 Punkten anführt, mit 37 Zählern auf Platz sechs.

Das sechste von insgesamt zwölf Rennen steht am 17. März in Punta del Este in Uruguay an. Am 19. Mai ist die Formel E zu Gast in Berlin.

SID