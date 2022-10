Formel-1-Schock: Traktor plötzlich mitten auf Strecke - genau wie bei tödlichem Unfall vor acht Jahren

Von: Lena Hempler

Der GP von Japan startete bereits mit großem Chaos: Dauerregen, schlechte Sicht und zwei DNFs. Bei der roten Flagge kommt es dann zum Zwischenfall mit einem Bergungskran.

Suzuka - Nach gerade einmal drei Runden wurde das Formel-1-Rennen in Suzuka wieder gestoppt. Die Fahrer konnten wegen des starken Regens teilweise gar nichts mehr erkennen. Sebastian Vettel erwischte einen schlechten Start, kam mit Fernando Alonso in Berührung und fiel von seinem 9. Platz zurück auf 16. Mick Schumacher hingegen konnte fünf Plätze gutmachen und war bei der roten Flagge auf P10.

Carlos Sainz crashte durch das stehende Wasser auf der Rennstecke mit seinem Ferrari in die Bande, dabei löste sich ein Werbeplakat und fiel auf die Strecke. Pierre Gasly konnte wegen der Gischt fast nichts mehr erkennen und spießte das Werbebanner mit seinem Frontflügel auf. Er musste in die Box und seinen Boliden ersetzen lassen, anschließend versuchte der Franzose den Anschluss ans Feld wiederherzustellen. Was er dabei aber fast übersah: Ein Traktor, der bereits auf der Strecke war, um das Auto von Sainz zu entfernen.

Formel 1: Jules Bianchis Vater ist entsetzt über das Verhalten der FIA

Die Fahrer müssen durch die rote Flagge ihre Geschwindigkeit zwar verringern, Gasly war über den Traktor auf der Rennstecke trotzdem schockiert und beschwerte sich auch lautstark im Boxenfunk: „Warum zur Hölle ist ein Traktor auf der Strecke? Das ist inakzeptabel! Das hätte mich umbringen können. Ich kann es gar nicht glauben!“ Der Schock bei den Fahrern und Teamleitern darüber sitzt tief und das nicht ohne Grund. Für viele kommen Erinnerungen an den Unfall von Jules Bianchi aus 2014 hoch.

Der Franzose ist damals unter ähnlichen Bedingungen in Suzuka gecrasht. Unter starkem Regen verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen Traktor, der gerade noch das Auto von Adrian Sutil entfernte. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus und erlag diesen Verletzungen einige Monate später Im Juli 2015. Kein Wunder also, dass auch Bianchis Vater absolut entsetzt darüber ist, dass aus dem tragischen Unfall seines Sohnes scheinbar nichts gelernt wurde.

Formel 1 in Suzuka: Gasly muss nach dem Rennen noch bei den Stewards antanzen

Die FIA ist sich jedoch keiner Schuld bewusst - im Gegenteil: Gasly soll unter der roten Flagge zu schnell gefahren sein! Der Vorfall wird jetzt offiziell untersucht und der Franzose muss sich um 11 Uhr (deutsche Zeit) noch vor den Stewards verantworten. „[Gasly] erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h, als er die Runde unter roter Flagge absolvierte, nachdem er die Unfallstelle passiert hatte,“ heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Selbst wenn Gasly zu schnell unterwegs war, sollte unter diesen Umständen trotzdem kein Traktor auf der Strecke sein - da sind sich alle einig! Lando Norris hat während der Rennpause auch schon zu seinem Handy gegriffen und seine Meinung dazu auf Twitter geäußert: „Was zum Teufel. Wie konnte das passieren? Wir haben vor Jahren ein Leben in dieser Situation verloren. Wir riskieren unser Leben, besonders unter solchen Bedingungen. Wir wollen Rennen fahren. Aber das ist inakzeptabel.“ Noch steht nicht fest, ob Gasly von der FIA eine Strafe bekommen wird oder nicht. (lhe)