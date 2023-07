Frauen in Männerteams: „Bei uns nicht vorstellbar“

Von: Theresa Ricke

Profifrauenteams testen öfter gegen B-Junioren – wie hier TSG Hoffenheim gegen Astoria Walldorf. Aufgrund der körperlichen Voraussetzungen hätte das seine Berechtigung, wie Kreisfußballwart Jörg Wagner anmerkt. © IMAGO

Die Entscheidung des Hessischen Fußball-Verbandes, nun auch gemischte Mannschaften zuzulassen, stößt in der Region keineswegs nur auf Zustimmung. Aber Kritik kommt dabei nicht nur von Männern.

Offenbach – Der Hessische Fußball-Verband erlaubt es Frauen schon seit dem 1. Juli, einen Antrag zu stellen, der ihnen ein Sonderspielrecht in Herren-Mannschaften zusichert. Somit sind dann in den Amateurligen gemischte Teams erlaubt. Grundlage für die Regelung in Hessen ist ein vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Juni beschlossenes Pilotprojekt über zwei Jahre. Die Meinungen von Vereinen und Verantwortlichen aus den Kreisen Offenbach und Hanau zu der Änderung sind kritisch. Es wird hinterfragt, ob tatsächlich im Sinne des Frauenfußballs gehandelt wird.

Pia Emmel, Trainerin Mittelbuchen. © Agentur

Pia Emmel, Trainerin der ersten Mannschaft des FC Mittelbuchen in der Hessenliga der Frauen, hat selber bis zur B-Jugend mit Jungs zusammengespielt. Da habe sie gemerkt, dass ihre Mitspieler irgendwann schneller und stärker geworden sind. „Ich bin nicht mehr hinterhergekommen“, sagt Emmel. Deshalb sieht sie gemischte Mannschaften allein schon von den körperlichen Voraussetzungen her als schwierig an. Sie kann sich ein Mitspielen der Frauen nur in unteren Ligen, wo es hauptsächlich um den Spaß am Spielen geht, vorstellen. Trotzdem mache ihr auch der Gesundheitsfaktor Sorgen: „Man weiß nicht, auf wen man trifft“, gibt sie zu bedenken. Die Zweikämpfe bei den Männern seien sehr hart und sie habe es in der Jugend auch schon erlebt, dass ein Gegenspieler, nachdem er ausgedribbelt wurde, damit reagiert habe, das Mädchen zu foulen. Das sei sicherlich nicht immer der Fall, manche Männer würden sich sicherlich bei Frauen auch zurückhalten, aber „ich würde nicht bei den Männern spielen“. So gehe es auch ihren Spielerinnen in Mittelbuchen, sagt die Trainerin: „Gemischte Teams sind bei uns nicht denkbar.“ Die Männer hätten vielleicht Interesse, mit Frauen ihre Reihen aufzufüllen, wenn Spieler fehlen, aber die Frauen nicht. Das läge auch daran, dass man sich kaum kenne.

Jörg Wagner, Kreisfußballwart Offenbach. F: P © Privat

Jörg Wagner, Kreisfußballwart Offenbach, stellt sich die Frage, wen der DFB mit dieser Regeländerung stärken möchte. Wenn der Frauenfußball gestärkt werden solle, würde er gemischte Teams in beide Richtungen erlauben: Also auch Männern erlauben, in Frauenmannschaften mitzuspielen. Das würde nach Wagners Einschätzung zu mehr Frauenmannschaften führen. Außerdem könne von Gleichberechtigung keine Rede sein, wenn der Weg nur einseitig geöffnet werde. So könnten zwar drei Frauen eine Seniorenmannschaft retten, die nicht genug Männer zusammenbekommt, doch andersrum könnten Männer keine Frauenmannschaft retten, der Spielerinnen fehlen.

Wie die Regelung umgesetzt werden kann, ist für Wagner derzeit noch nicht absehbar. Ein Problem sei bei mehrfach belegten Sportplätzen, dass es nicht genügend Umkleiden und Duschen gebe. Allerdings schätzt Wagner, dass im Rhein-Main-Gebiet kaum von der Möglichkeit gebrauch gemacht werde. Es betreffe eher ländliche Bereiche mit weniger Frauenmannschaften.

Dirk Vereeken, Kreisfußballwart Hanau. F: Scheiber © Patrick Scheiber

Auch Dirk Vereeken, Kreisfußballwart Hanau, ist sich sicher, dass Frauen bei den Männern „in der Region die riesen Ausnahme“ bleiben werden. In Hanau gebe es Angebote, auf verschiedenen Niveaus in Frauenteams zu spielen. Er habe nichts gegen die Regel, sieht sie aber nicht als zielfördernd, wenn der Frauenfußball profitieren soll. Im Gegenteil: „Es ist negativ für Frauenteams.“ Denn es bestehe die Gefahr, dass die Spielerinnen, die die Fähigkeiten mitbringen, bei den Männern mitzuhalten, den Frauenmannschaften verloren gehen könnten, weil sie bei den Männern spielen wollen. Trotzdem „werden nicht auf einmal fünf Frauen und sechs Männer gemeinsam auflaufen“.

Carolin Schmank, Co-Trainerin OFC. F: Herd © Herd, Lars

Bei Kickers Offenbach werde sich mit der neuen Regel nichts ändern, sagt Carolin Schwank, Co-Trainerin der Frauen. Sie sieht die Anzahl der Frauenteams in Offenbach „nicht so schlecht“. Für Frauen, die sonst nicht spielen können, findet sie die Möglichkeit, bei den Männern zu kicken, gut. Doch eins steht für sie fest: „Die Gesundheit der Frauen darf nicht gefährdet werden.“ Deshalb müsse sich jeder Einzelfall genau angeguckt werden: Stimmt das Leistungsniveau? Wenn ja, könne sie es sich gut vorstellen.

