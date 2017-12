Gewichtsprobleme: Boxer steigt nackt auf die Waage

Nicht einmal mehr Boxhandschuhe hatten die beiden Kontrahenten beim Wiegen an. (Symbolbild)

Beim obligatorischen Wiegen vor seinem Kampf gegen Weltmeister Billy Joe Saunders stieg David Lemieux wegen Gewichtsproblemen nackt auf die Waage.

Montreal - Der kanadische Profiboxer David Lemieux hat alle Hüllen fallen lassen. Beim obligatorischen Wiegen vor seinem Kampf gegen Weltmeister Billy Joe Saunders aus England stieg der Herausforderer wegen Gewichtsproblemen nackt auf die Waage, um die Höchstgrenze von umgerechnet 72,5 Kilo nicht zu überschreiten - es klappte.

Normalerweise tragen die Athleten zumindest eine Unterhose. Der deutlich leichtere Saunders ließ das nicht auf sich sitzen, zog ebenfalls blank und beschimpfte seinen Kontrahenten. Lemieux (28) streckte beide Mittelfinger in die Höhe. Offizielle hielten schwarze Tücher vor die nackten Boxer, die sich im WBO-Kampf im Mittelgewicht am Samstag in Montreal im Ring gegenüberstehen.

sid