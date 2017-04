Görges beschert Fed-Cup-Auswahl den Klassenerhalt

Stuttgart - Erst ein Sturz auf den Kopf, dann eine beeindruckende Aufholjagd: Julia Görges hat dem deutschen Fed-Cup-Team mit zwei nervenaufreibenden Siegen den Weg zum Klassenerhalt in der Weltgruppe geebnet.

Die entscheidende 3:1-Führung im Play-off-Spiel gegen die Ukraine machte Görges mit einem 6:4, 6:4 gegen Lesia Zurenko perfekt. Danach tanzte die Mannschaft um Angelique Kerber mit der schwarz-rot-goldenen-Fahne über den Court.

"Das war eine tolle Teamleistung. Natürlich bin ich glücklich, zwei Punkte geholt zu haben, aber jeder einzelne Baustein in der Mannschaft war wichtig", sagte Görges, die kurioserweise nicht am WTA-Turnier in der nächsten Woche an gleicher Stätte teilnehmen kann. Zuvor hatte sich die Weltranglisten-46. aus Bad Oldesloe gegen Zurenko in beiden Sätzen jeweils nach einem 0:3-Rückstand zurückgekämpft.

Die Equipe von Teamchefin Barbara Rittner, die den ersten Abstieg seit 2012 verhinderte, kann damit im kommenden Jahr einen neuen Angriff auf den Titel starten. "Der Titel bleibt das Ziel", sagte Rittner knapp 30 Jahre nach dem ersten Fed-Cup-Triumph einer deutschen Mannschaft 1987 in Vancouver.

Einen Erfolg im Schnelldurchgang hatte zuvor vor 3800 Zuschauern die 4:6, 2:6-Niederlage der Weltranglistenersten Kerber im Spitzeneinzel gegen Jelena Switolina (WTA-Nr. 13) verhindert. Allerdings hatte die Kielerin die 2:0-Führung nach dem ersten Tag durch ein souveränes 6:1, 6:4 gegen Zurenko besiegelt.

Görges, die als zweite Einzelspielerin den Vorzug gegenüber der in der Weltrangliste besser platzierten Laura Siegemund (Metzingen) erhielt, hatte zum Auftakt ihre Partie gegen Switolina 4:6, 6:1, 6:4 gewonnen. Dabei hatte Görges auch einen Sturz auf den Kopf nach einem Ausrutscher weggesteckt. "Ich bin mit der Ferse hängen geblieben und habe schnell gemerkt: Ich fliege. Danach hat es gekribbelt, und ich war schon zwei Spiele lang ein bisschen benebelt", berichtete die Stuttgart-Gewinnerin von 2011 nach dem Malheur.

Rittner hatte trotz des vermeintlich deutlichen Vorsprungs nach den ersten beiden Partien vor allzu großer Euphorie gewarnt. Und die 43-Jährige, deren Vertrauen in Görges sich auszahlte, sollte Recht behalten. Einen Tag nach ihrer guten Vorstellung kassierte Kerber gegen ihre Angstgegnerin Switolina die vierte Niederlage in Folge.

"In den wichtigen Momenten hat Switolina die Punkte gemacht und insgesamt wenig Fehler. Am Ende lag es an zwei, drei Bällen", sagte die zweimalige Major-Siegerin, die mit Blick auf das am Montag beginnende WTA-Turnier meinte: "Ich habe meine Niederlage nicht als Rückschritt empfunden. Ich trainiere gut und habe wieder Spaß am Tennis." Nach einer bislang durchwachsenen Saison geht Kerber beim Sandplatz-Event als Titelverteidigerin an den Start.

Görges indes schaffte den Sprung ins Hauptfeld aufgrund ihrer Weltranglisten-Position nicht und und bekam auch keine Wildcard - obwohl sie das Tournament 2011 gewonnen hatte. Die zweite "Freikarte" neben Dopingsünderin Maria Scharapowa (Russland) erhielt Lokalmatadorin Siegemund, die 2016 im Finale von Stuttgart gestanden hatte.

Selbst bei einer Niederlage am Wochenende hätte sich die Fed-Cup-Auswahl noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen können. Es spricht viel dafür, dass der Weltverband ITF im August die Aufstockung der Weltgruppe von derzeit 8 auf 16 Teams beschließt. Zuletzt hatte die deutsche Mannschaft 2014 im Finale gestanden.

SID