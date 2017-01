Live-Ticker: Franzosen führen dank Last-Second-Treffer

Paris - Wer wird Handball-Weltmeister 2017? Diese Frage klärt sich am Sonntag in Paris. Dann nämlich treffen Frankreich und Norwegen im Finale des Turniers aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

Frankreich - Norwegen 18:17 (18:17)

Pausen-Fazit: Die Norweger spielen hier groß auf und liegen dennoch knapp zurück. Die Gastgeber haben erst mit zunehmender Spieldauer in dieses Duell gefunden, nutzen jetzt aber jeden kleinen Fehler des Gegners aus.

30. Minute: Sagosen vergibt die Chance und Frankreich dreht noch einmal auf. Porte macht in letzter Sekunde das 18:17.

30. Minute: Karabatic tankt sich durch und trifft zum 17:17.

29. Minute: Tangen trifft mit Wucht zum 17:16. Das war die richtige Antwort.

29. Minute: Die Norweger bleiben an Gerard hängen und Frankreich gleicht durch Mahe aus - 16:16!

29. Minute: Jetzt nimmt Norwegen die Auszeit.

28. Minute: Mahe versenkt den nächsten Siebenmeter zum 15:16. Der vierte Treffer dieser Art.

27. Minute: Gullerud verfehlt aus dem Rückraum das Tor. Die französischen Fans haben derweil die Nationalhymyne intoniert.

26. Minute: Jöndal kommt völlig frei zum Abschluss, doch Gerard pariert. Der muss eigentlich rein!

26. Minute: Narcisse verkürzt aber schnell wieder auf 14:16.

26. Minute: Myrhol kommt am Kreis an den Ball und macht das 16:13.

25. Minute: Fabregas kassiert eine Zwei-Minuten-Strafe. Er hat erst Tönnesen und dann auch Tangen abgeräumt.

24. Minute: Abalo macht das 13:15. Das war echt wichtig - die Referees hatten bereits Zeitspiel angezeigt.

24. Minute: Karabatic ist kaum fair zu stoppen - immer wieder werden die Aktionen der Norweger zurückgepfiffen.

23. Minute: Narcisse verkürzt zum 12:14. Doch dann markiert Tangen das 15:12.

22. Minute:Tangen hämmert den Ball zum 14:11 in die Maschen. Die Norweger sind kaum zu halten.

22. Minute: Sagosen vergibt den Wurf. Aber auf der anderen Seite pariert Bergerud.

21. Minute: Fabregas umklammert Sagosen nach dessen Absprung - das wird abgepfiffen.

21. Minute: Sagosen macht mit einem wuchtigen Wurf aus dem Rückraum das 13:11.

20. Minute: Auch Karabatic verzieht, doch dann holen die Franzosen den Ball schnell zurück. Remili trifft per Tempogegenstoß zum 11:12.

19. Minute: Remili verfehlt das Tor aus dem Rückraum. Auf der anderen Seite trifft Lie Hansen zum 12:10.

18. Minute: Jöndal setzt einen Heber an die Latte. Es bleibt beim 11:10.

17. Minute: Remili macht das Ding mit Hilfe des Pfostens zum 10:11 rein.

17. Minute: Frankreich nimmt die erste Auszeit.

17. Minute: Doch Tönnesen antwortet humorlos - 11:9.

16. Minute: Lie Hansen vergibt leichtfertig und Mahe macht das 9:10.

16. Minute: Porte steht in der Luft und macht das 8:10. Das war wichtig für die Franzosen.

15. Minute: Wahnsinn! Lie Hansen erhöht ansatzlos auf 10:7. Omeyer sieht da keinen Stich.

14. Minute: Guigou scheitert aber an Christenen - starke Parade!

14. Minute: Der nächste Siebenmeter für Frankreich - da wurde Sorhaindo gefoult.

14. Minute: Aber die Norweger sind vorne kaum zu halten. Lie Hansen erzielt das 9:7.

13. Minute: Sorhaindo überwindet Bergerud - es steht nur noch 7:8.

13. Minute: Tönnesen nutzt eine Unachtsamkeit und kloppt den Ball zum 8:6 ins Tor.

12. Minute: Wieder darf Guigou ran beim Siebenmeter - und er trifft zum 6:7.

11. Minute: Jöndal tunnelt Omeyer und stellt auf 7:5.

11. Minute: Guigou bleibt eiskalt und verkürzt auf 5:6.

10. Minute: Karabatic erkämpft den nächsten Siebenmeter.

10. Minute: Die Franzosen werden wegen eines Offensivfouls zurückgepfiffen. Dann scheitert Myrhol am Pfosten.

9. Minute: Erstmals holen sich die Norweger dank Myrhol eine Zwei-Tore-Führung - 6:4.

8. Minute: Wieder geht Norwegen in Führung - Björnsen erzielt das 5:4.

7. Minute: Remili gleich auf Vorlage von Karabatic zum 4:4 aus.

6. Minute: Nach einem Stoßen gegen Karabatic muss Tönnesen zwei Minuten runter.

6. Minute: Tönnesen erzielt das 4:3. Die Gastgeber sind also wieder in Zugzwang.

6. Minute: Jöndal bringt Norwegen mit 3:2 in Führung, doch Karabatic kontert sofort - 3:3!

5. Minute: Beide Keeper können sich auszeichnen es bleibt beim 2:2. Norwegen hat den Ball.

5. Minute: Und diesmal scheitert Mahe an Bergerud!

4. Minute: Fabregas wird regelrecht niedergerungen - wieder gibt es Siebenmeter.

3. Minute: Myrhol donnert die Kugel aus dem Rückraum zum 2:2 in die Maschen - stark!

3. Minute: Mahe versenkt einen Siebenmeter zum 2:1. Vorher war Fabregas gefoult worden.

2. Minute: Karabatic mit Wucht zum 1:1!

2. Minute: Es geht schnell hin und her. Porte vergibt leichtfertig, aber wegen eines Fouls, bleiben die Gastgeber in Ballbesitz.

1. Minute: Karabatic verschenkt den ersten Wurf. Auf der anderen Seite macht Lie Hansen das 0:1.

1. Minute: Das Spiel läuft. Ballbesitz hat Frankreich.

17:29 Uhr: Die Nationalhymnen sind gespielt, gleich geht‘s hier rund!

17:24 Uhr: In der Vorrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Damals siegte Frankreich mit 31:28 - genau zwei Wochen ist das jetzt her.

17:21 Uhr: Die Halle in Paris kocht! „Allez les Bleus“ rufen die Fans auf den Rängen.

+++ Wir begrüßen Sie zu unserem Live-Ticker zum Finale der Handball-WM zwischen Frankreich und Norwegen. Schaffen es die Franzosen, ihr sechstes von sieben Endspielen zu gewinnen? Rekord-Weltmeister sind sie ja schon so. Aber die Chance, diesen Rekord auszubauen, will sich die „Equipe tricolore“ sicher nicht entgehen lassen. Nur ein Underdog hat was dagegen: Norwegen!

Handball-WM 2017: Vorbericht zu Frankreich gegen Norwegen

Geht es um Handball, kommt man an einem Team nicht vorbei: Frankreich. Bereits zum siebten Mal steht die „Equipe tricolore“ seit 1993 in einem WM-Finale, fünf Mal ging sie bereits als Sieger vom Platz. Nun hat der amtierende Weltmeister die Möglichkeit, den sechsten Coup festzuzurren, und die Chancen stehen gut - bisher gab Frankreich erst ein Endspiel aus der Hand: 1993 gegen Russland.

Auf dem Weg ins Finale der Handball-WM 2017 hatte Frankreich seine Gruppe als erster beendet und danach Island (Achtelfinale, 31:25), Schweden (Viertelfinale, 33:30) und Slowenien (Halbfinale, 31:25) ausgeschaltet. Nun treffen die Franzosen im Endspiel auf Norwegen.

Und die Skandinavier befinden sich nach ihrem überraschenden Final-Einzug auf einem Höhenflug: Dank einer Wildcard überhaupt erst ins Finale gekommen, schafften sie es als Gruppenzweiter hinter Frankreich ins Achtelfinale. Dort schlug das Team von Christian Berge Mazedonien (34:24). Was folgte, waren Siege gegen Ungarn (31:28, Viertelfinale) und Kroatien (28:25 n. V., Halbfinale).

Schafft Frankreich die Titelverteidigung oder gelingt Norwegen die Sensation, den Weltmeister von 2015 zu stürzen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

