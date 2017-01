Live-Ticker: DHB-Auswahl sinnt gegen Katar auf Revanche

Paris - Für die deutschen Handballer beginnt die K.o.-Runde mit dem Spiel gegen Katar. Mit dem Gegner haben die „Bad Boys“ noch eine Rechnung offen. Der Live-Ticker zum Achtelfinale.

Deutschland – Katar (Sonntag, 18 Uhr)

+++ Gerade spielen Ungarn und Dänemark den nächsten Viertelfinalisten aus. Die Ungarn sind momentan knapp vorn. 15 Minuten vor Schluss führen sie mit 21:18.

+++ In gut einer Stunde geht es los in Paris. Die deutsche Mannschaft ist soeben in der Halle angekommen, wie DHB-Vize Bob Hanning auf Twitter mitteilt - und zwar mit der klaren Ansage: "Bereit für das Viertelfinale."

Safety first wir sind in der Halle angekommen und bereit für das Viertelfinale #badboys

Vorbericht: Achtelfinale Deutschland - Katar

Zeit für die Revanche! Nach der makellosen Gruppenphase mit fünf Siegen in fünf Spielen trifft die DHB-Auswahl im Achtelfinale in Paris auf Katar. Jenes Team, das bei der WM 2015 im Viertelfinale das Ende aller Titelträume bedeutete. Vor zwei Jahren gewann der Emirat bei der Heim-WM mit 26:24 und musste sich anschließend erst im Finale Frankreich mit 22:25 geschlagen geben.

2017 gehen die „Bad Boys“ - als amtierender Europameister und Bronzemedaillen-Gewinner von Olympia 2016 - als klarer Favorit in das Aufeinandertreffen. In Rio de Janeiro hatte das Team von Trainer Dagur Sigurdsson Katar im Viertelfinale mit 34:22 auseinandergenommen. Zudem fehlen beim Gegner Stars wie Rückraumspieler Zarko Markovic, Kreisläufer Borja Vidal und Torwart Goran Stojanovic.

DHB-Vizeptäsident Bob Hanning warnt dennoch vor dem „schwerste(n) Gegner, den man als Gruppensieger kriegen kann. Das ist alles andere als ein Selbstläufer.“ Auch Sigurdsson schärft noch einmal die Sinne: „Es ist noch nichts gewonnen. Wir können viel kaputt machen, wenn wir nicht von Anfang an da sind.“ In der Gruppenphase gewann Katar lediglich die Spiele gegen die Außenseiter Bahrain und Argentinien. Dänemark, Schweden und Ägypten zeigten dem Team von Trainer Valero Rivera dagegen die Grenzen auf.

Übrigens: Wir haben bereits zusammengefasst, wie Sie das Achtelfinale der Handball-WM zwischen Deutschland und Katar heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

mg