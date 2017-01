Live-Ticker: Showdown für das DHB-Team gegen Angstgegner Kroatien

Rouen - Zum letzten Mal tritt das DHB-Team in Rouen an. Heute trifft Deutschland auf Kroatien. Es geht um den Gruppensieg. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Deutschland - Kroatien -:- (-:-) Anwurf um 17.45 Uhr

+++ Showdown in der Gruppe C! Im letzten Gruppenspiel kommt es zum direkten Duell um den Sieg. Bislang haben sowohl Kroatien als auch Deutschland alle Partien gewonnen. Den Deutschen reicht sogar ein Remis zum Gruppensieg. Allerdings zählt Kroatien als Angstgegner für das DHB-Team. Wir berichten ab 17.30 Uhr im Live-Ticker.

Vorbericht

Souverän - mit einigen Schönheitsfehlern. So lässt sich bislang die Handball-WM aus deutscher Sicht beschreiben. Die Erfolge sprechen für sich, doch besonders in den Partien gegen Ungarn und Weißrussland hatte die Mannschaft von Dagur Sigurdsson einige Schwächephasen. Gegen Kroatien sollte das nicht passieren.

Denn bei einer Niederlage droht nicht nur Platz 2, sondern auch eine längere Reise. Die Gruppenzweiten müssen nämlich 900 Kilometer weit ins entfernte Montpellier reisen. Der Gruppenerste würde die K.o-Runde im naheliegenden Paris starten.

Das Problem: die Kroaten zählen zu den Angstgegnern Deutschlands. Bislang hat das DHB-Team noch nie gegen Kroatien bei einer WM gewonnen. „Seit meiner Geburt haben wir sie noch nie geschlagen bei einer Weltmeisterschaft“, sagt DHB-Vizepräsident Bob Hanning. Der 48-Jährige wurde im Februar 1968 geboren. Sigurdsson will das nun ändern. „Wir werden alles, was wir haben, in dieses Endspiel packen“, kündigt er an.

Damit das funktioniert, hat Sigurdsson Kreisläufer Hendrik Pekeler nachnominiert. Pekeler gilt in der Defensive stark, allerdings weiß Sigurdsson, dass dem Hünen die bisherige Vorbereitung fehlt. Wie er sich einfinden wird, erfahren wir dann am Freitagabend.

sap/bix