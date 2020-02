Handball-Knaller! DHB entlässt Bundestrainer Prokop - Nachfolger steht wohl schon fest

Der deutsche Handballbund hat sich von Bundestrainer Christian Prokop getrennt. Sein Nachfolger soll bereits feststehen.

Prokops Nationalmannschaft enttäuschte bei den letzten großen Turnieren.

Berlin - Die Handball-Nationalmannschaft kriegt einen neuen Cheftrainer. Wie der DHB bereits verkündete, wird Christian Prokop von seinen Aufgaben als Bundestrainer freigestellt.

„Bei Christian Prokop bedanken wir uns ausdrücklich für die geleistete Arbeit und insbesondere für das Auftreten unserer Nationalmannschaft bei den letzten Turnieren. Wir sind allerdings auch in der Analyse der Europameisterschaft davon überzeugt, dass wir unsere kurzfristigen Ziele nur mit einem neuen Impuls erreichen können“, so DHB-Präsident Andreas Michelmann in einem Statement.

Trainer-Wechsel beim DHB: Alfred Gislason ist neuer Bundestrainer der Männer-Nationalmannschaft. Alle Infos ⤵ #aufgehtsDHB #Handball https://t.co/1ORxJbqe53 — DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) February 6, 2020

DHB trennt sich von Christian Prokop: Alfred Gislason wird Nachfolger

Prokops Nachfolger wird der 60-jährige Isländer Alfred Gislason, der „aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und Erfolge für einen solchen Impuls und frische Energie“ sorgen soll. Gislason unterschreibt einen Vertrag bis 2022, darin eingeschlossen ist die auch die EHF Euro 2022 in Ungarn und der Slowakei. Sein erstes Länderspiel als Bundestrainer wird er am 13. März gegen die Niederlande bestreiten.

Unter Prokops Leitung erreichte die Handball-Nationalmannschaft bei der EM 2018 lediglich den neunten Platz und bei der WM 2019 den vierten Platz.

Bei der kürzlich beendeten EM in Norwegen, Österreich und Schweden enttäuschte das DHB-Team erneut und beendete das Turnier auf einem am Ende versöhnlichen fünften Platz. Kurz nach der EM bekam Prokop noch Rückendeckung aus dem DHB-Lager. Bob Hanning, der von Handball-Bundesliga-Geschäftsführer Frank Bohmann aufgrund seiner schrillen Outfits kritisiert wurde, bekräftigte Ende Januar noch, dass er kein Problem zwischen Mannschaft und Trainer erkennen könne. Jetzt die Wende.

