Live-Ticker: DHB-Jungs vorne - Youngster Weber überzeugt

Los geht‘s für Titelverteidiger Deutschland bei der Handball-EM in Kroatien. Das Spiel des DHB-Teams gegen Montenegro können sie am Samstag hier im Live-Ticker verfolgen.

Deutschland - Montenegro 5:3 (-:-)

12. Minute: Die nächste Strafe. Dieses Mal für Montenegro. Prokop nimmt den Keeper raus. Kühn läuft auf die Abwehr, gibt auf Weber ab, der täuscht einen Schuss an und passt zu Weinhold. Der Kieler bleibt eiskalt. 5:3.

11. Minute: Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Janke mit der nächsten Zeitstrafe. Das ist schon seine Zweite. Bei der nächsten würde er die Rote Karte bekommen. Montenegro verkürzt auf 3:4.

10. Minute: Wiencek, Pekeler, Janke, Weinhold, Weber und Reichmann verteidigen in dem Moment für die DHB-Jungs.

9. Minute: Weber erhöht auf 4:2. Der Aufbauspieler scheint gut drauf zu sein.

8. Minute: Janke mit der nächsten Zeitstrafe. In Unterzahl kassieren die Bad Boys den Anschlusstreffer von Lipovina. Prokop nimmt bei eigenem Angriff den Keeper raus, um so wieder gleich viele Leute auf dem Feld zu haben. Mit Gensheimer scheitert nach Reichmann der nächste Außenspieler. Dieses Mal aber mit einem Siebenmeter.

7. Minute: Bozovic verkürzt kurz nach dem die Montegriner wieder komplett sind auf 1:2. Im Gegenzug stellt Weber den alten Rückstand wieder her.

6. Minute: Montenegro versucht viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Unter anderem auf dem Parkett: Vladan Lipovina vom Tabellenletzten TV Hüttenberg.

4. Minute: Wieder war es Wolff, der einen Wurf hält. Im Anschluss handeln sich die Gegner eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Prokop nimmt den Torhüter runter und mit zwei Männern mehr erhöht Philipp Weber auf 2:0.

3. Minute: Deutschland führt 1:0. Steffen Weinhold bringt die DHB-Jungs in Führung.

2. Minute: Vor allem die Defensive war beim Titel 2016 stark. Auch jetzt haben die Bad Boys schon zwei Angriffe abgewehrt. Andreas Wolff hält einen Wurf der Montenegriner.

1. Minute: Reichmann verwirft gleich den ersten Versuch. Mijatovic hält. Immer noch 0:0.

Anwurf: Montenegro hat den Ball und darf als erstes angreifen.

3 Minuten vor Anwurf: In wenigen Minuten geht es los. Im Moment laufen noch die Hymnen.

5 Minuten vor Anwurf: Christian Prokop, der neue Bundestrainer, hat acht Europameister im Kader. Seine Nominierung war nicht ganz unumstritten und wird gleich auf die Probe gestellt.

8 Minuten vor Anwurf: Die Mannschaften laufen angeführt von Uwe Gensheimer in die Halle ein.

45 Minuten vor Anwurf: Schlechtes Omen? Die letzten drei Eröffnungsspiele bei Europameisterschaften hat die DHB-Auswahl verloren. 2016 gegen Spanien, 2012 gegen Tschechien und 2010 gegen Polen.

+++ Herzlich Willkommen zum Live-Ticker des EM-Auftaktspiels von Deutschland gegen Serbien. Anwurf in der ersten Vorrundenpartie des DHB-Teams ist am Samstag um 17.15 Uhr in der rund 15.000 Zuschauer fassenden Zagreb Arena. Die weiteren Gegner des Titelverteidigers heißen Mazedonien und Slowenien.

Vorbericht: Deutschland gegen Montenegro bei der Handball-EM

Endlich geht es los! Die „Bad Boys“ starten die Mission Titelverteidigung bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien gegen Montenegro. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop will alles daran legen, den Überraschungserfolg von 2016 zu wiederholen.

Das Ziel der Deutschen Nationalmannschaft ist das Finale am 28. Januar in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Doch bis die von Starspieler Uwe Gensheimer angeführte Mannschaft um den Titel spielen darf, steht noch ein langer und steiniger Weg bevor, der am Samstag gegen Montenegro seinen Anfang hat.

Der Gegner der „Bad Boys“ nimmt erst zum vierten Mal an einer EM teil und belegte davon zweimal den 16. und damit letzten Platz. Das Team von Trainer Dragan Dukic erscheint also für Deutschland mehr als nur schlagbar.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft ist 16 Spieler stark - wobei Bundestrainer Christian Prokop im weiteren Turnierverlauf bis zu sechs Wechsel aus dem erweiterten Kader vornehmen kann. Überraschend war bei der Nominierung aber vor allem, dass der 39-Jähriger auf gleich drei amtierende Europameister verzichtete.

Das deutsche EM-Aufgebot

Tor: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Paul Drux (Füchse Berlin), Steffen Fäth (Füchse Berlin), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Kai Häfner (TSV Hannover Burgdorf), Steffen Weinhold (THW Kiel), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Jannik Kohlbacher (HSG Wetzlar), Patrick Wiencek (THW Kiel), Hendrik Pekeler (Rhein-Neckar Löwen), Bastian Roschek (SC DHfK Leipzig)